Nba Finals, Boston-Dallas: il calendario, gli orari della serie e i precedenti. Guida tv

Milano, 5 giugno 2024 - Le Nba Finals stanno per avere inizio. Siamo all'ultimo capitolo della post season, che vedrà Boston e Dallas contendersi il titolo a partire da gara 1, in programma al TD Garden nella notte italiana fra giovedì 6 e venerdì 7 giugno. I Celtics vanno a caccia del 18esimo anello della loro storia, il che consentirebbe loro di staccare i Los Angeles Lakers: l'ultimo vinto risale addirittura al 2008. I Mavericks invece hanno festeggiato in un'unica occasione, datata 2011. Difficile fare un pronostico. Se la formazione di coach Joe Mazzulla ha dalla sua il vantaggio del fattore campo, conquistato grazie al miglior record della lega al termine della stagione regolare, quella allenata da Jason Kidd (in campo con la franchigia del Texas nel trionfo contro Miami di 13 anni fa) vanta probabilmente una condizione mentale migliore, alla luce del percorso certamente più complicato che ha dovuto affrontare per arrivare fino a questo punto. Nelle turno precedente, Boston ha mandato al tappeto gli indiana Pacers con un secco 4-0, mentre Dallas si è sbarazzata in cinque gare dei Minnesota Timberwolves.

I precedenti

Sono 86 i precedenti nella storia tra Celtics e Mavericks. Il bilancio sorride a Boston, in vantaggio per 46-40 e sempre vittoriosa negli ultimi quattro incroci. In questa stagione sono state due le sfide disputate ed entrambe hanno visto festeggiare i verdi: 119-100 all'American Airlines Center di Dallas il 22 gennaio, 138-110 il primo marzo al TD Garden. Per i Celtics si tratta della 23esima volta alle Finals, mentre per i Mavericks è appena la terza.

I protagonisti

Ovviamente, i riflettori sono puntati soprattutto su Jayson Tatum e Luka Doncic, i principali candidati al titolo di Mvp delle finali. In questi playoff, il primo sta viaggiando ad una media di 26 punti, 10.4 rimbalzi e 5.9 assist ad allacciata di scarpe, mentre il secondo a 28.8 punti, 9.6 rimbalzi e 8.8 assist. Numeri super, anche se occhio ovviamente a Jaylen Brown e Kyrie Irving (uno degli ex del confronto), i due secondi violini delle due contendenti. E per Boston c'è all'orizzonte un recupero importantissimo, visto che dopo 10 gare d'assenza è pronto a tornare sul parquet Kristaps Porzingis (anch'egli ex), anche se le sue condizioni fisiche andranno valutate lungo il corso della serie.

Il calendario delle Nba Finals

Gara 1, Boston – Dallas: venerdì 7 giugno alle 2:30 Gara 2, Boston – Dallas: lunedì 10 giugno alle 2 Gara 3, Dallas – Boston: giovedì 13 giugno alle 2:30 Gara 4, Dallas – Boston: sabato 15 giugno alle 2:30 Eventuale gara 5, Boston – Dallas: martedì 18 giugno alle 2:30 Eventuale gara 6, Dallas – Boston: venerdì 21 giugno alle 2:30 Eventuale gara 7, Boston – Dallas: lunedì 24 giugno alle 2

Dove vedere le sfide in tv

Tutte le sfide saranno trasmesse da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Nba. Sarà possibile seguire le partite anche in streaming, attraverso Sky Go oppure Now.

