Draft Nba 2024, dopo Wembanyama la prima scelta è un altro francese: ecco Risacher

Milano, 27 giugno 2024 – Dopo Victor Wembanyama, un altro francese è stato selezionato alla numero 1 del Draft Nba. Si tratta dell'ala Zaccharie Risacher, chiamato dagli Atlanta Hawks. Nato a Malaga, il classe 2005 è un figlio d'arte: il padre Stéphane ha infatti avuto una buona carriera in Europa tra la fine degli anni ’80 e il 2010, anno in cui ha deciso di smettere, vincendo anche un argento olimpico a Sydney 2000. La prima scelta assoluta è cresciuta nell'Asvel Villeurbanne, mentre nella scorsa stagione ha vestito la casacca del JL Bourg, ottenendo il riconoscimento di EuroCup Rising Star (il più giovane di sempre a riuscirci). Lo scorso febbraio ha anche debuttato nella Nazionale maggiore. "Sono incredibilmente felice, non so cosa dire - le parole di Risacher, riportate da Gazzetta.it - questo per me è un momento veramente speciale. Penso di poter dare una mano agli Hawks da subito, sono pronto a fare qualsiasi cosa per aiutare la mia nuova squadra, per me non poteva esserci una destinazione migliore".

Storica doppietta per la Francia

Risacher ha preceduto il connazionale Alex Sarr, centro di 2.13 sul quale hanno deciso di puntare i Washington Wizards. Il nativo di Bordeaux ha trascorso la passata annata in Australia, difendendo i colori dei Wildcats di Perth. "Siamo entrambi molto orgogliosi di quello che è successo. Questa è la conferma del talento che abbiamo in Francia, la nostra Nazionale sarà veramente forte negli anni a venire. Voglio anche dire che sono contentissimo per Zac", le dichiarazioni di Sarr (fonte Gazzetta.it).

Il resto della Top 10

Alla numero 3 ecco invece la guardia americana Reed Sheppard, proveniente da Kentucky, che è finito agli Houston Rockets. Giocherà invece ai San Antonio Spurs l'esterno Stephen Castle, da Uconn. Pick numero 5 per Ron Holland, sul quale hanno scommesso i Detroit Pistons. Gli Charlotte Hornets hanno invece chiamato alla 6 un altro francese come Tidjane Salaun. La Top 10 viene completata da Donovan Clingan (che ha origini italiane), Rob Dillingham, Zach Edey e Cody Williams, selezionati rispettivamente da Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies e Utah Jazz. Da sottolineare come alla numero 25 sia stato scelto Pacome Dadiet, ossia il quarto cestista transalpino nel primo round. Un risultato davvero clamoroso per il basket francese.

