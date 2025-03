Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna: orario e dove vedere la sfida

Bologna, 20 marzo 2025 - Trasferta a Belgrado per la Segafredo Virtus Bologna, che in occasione del 30° turno di Eurolega affronta il Maccabi Tel Aviv in campo neutro all'Aleksandar Nikolic Hall. Entrambe le squadre sono ormai da tempo tagliate fuori dalla corsa per il play-in e tantomeno per l'accesso diretto ai playoff. Gli israeliani infatti hanno un record di nove vinte e venti perse, mentre i bianconeri hanno due successi in meno e due sconfitte in più. Occhio però, perché i gialloblù sono reduci da tre affermazioni consecutive, ottenute ai danni di Fenerbahce, Asvel Lyon Villeurbanne e Monaco, mentre i bolognesi vengono da sette stop di fila e non festeggiano la vittoria dal 17 gennaio. Nel match d'andata sono stati Belinelli e compagni ad avere la meglio con il punteggio di 84-77. Buone notizie per coach Dusko Ivanovic, che ritrova Will Clyburn, assente da inizio gennaio a causa della fascite plantare. Indisponibile invece Momo Diouf per una gonalgia destra, con il centro della Nazionale italiana che verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Le dichiarazioni da casa Virtus

“Dobbiamo migliorare a partire dalla gara contro il Maccabi - ha detto coach Ivanovic in vista del match - Hanno cambiato tanto durante la stagione e ora è davvero una squadra atletica, probabilmente la migliore in transizione e nei rimbalzi offensivi. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile". All'allenatore serbo fa eco Rayjon Tucker. “Ovviamente vogliamo vincere. Abbiamo avuto una piccola striscia di sconfitte in trasferta e ogni partita è importante per migliorare e crescere come squadra - il commento della guardia ex Venezia - Quello che dovremo fare sarà scendere in campo in maniera dura".

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Maccabi Tel Aviv e Segafredo Virtus Bologna è in programma oggi, giovedì 20 marzo, con palla a due prevista alle 20:15. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Dazn e Now.

