Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona: orario e dove vedere la sfida

Milano, 27 marzo 2025 – Da una spagnola ad un'altra. Dopo il ko rimediato a Madrid, l'Olimpia Milano ospita al Forum il Barcellona, in occasione della 32° giornata di Eurolega. Sul parquet meneghino va in scena una sfida che vale tantissimo. Nella gara giocata a inizio stagione in terra catalana, l’Olimpia vinse con 13 punti di scarto. Ai biancorossi serve un'altra affermazione per conquistare l'accesso al play-in, onde evitare di condannarsi a dipendere dagli altri risultati per prolungare la stagione. Ambedue le squadre non arrivano al meglio al match: i blaugrana sono senza Jan Vesely e Chimezie Metu, mentre Ettore Messina deve rinunciare a Josh Nebo e Fabien Causeur. Sarà anche una partita emotiva per il ritorno a Milano di Kevin Punter, oltre che per lo scontro tra Nikola Mirotic e Leandro Bolmaro e la loro ex squadra.

I precedenti

Le due società si sono sfidate 30 volte nella loro storia. Il record attuale è 15-15. A Barcellona, la squadra blaugrana ha un bilancio favorevole di 8-6; a Milano, l’Olimpia è 9-6; 1-0 Barca in campo neutro, in occasione della semifinale del 2021. Negli anni recenti ci sono state alcune vittorie eclatanti dei biancorossi e anche qualche sconfitta dolorosa. Nel 2014, l’EA7 si impose con un clamoroso 91-63 ispirato dai 24 punti di Alessandro Gentile. Nel 2017/18, l’Olimpia vinse ambedue le partite, la prima in casa 78-74 con 19 punti di Jordan Theodore e la seconda in trasferta 83-81 con canestro decisivo di Dairis Bertans a cinque secondi dalla fine. Andrew Goudelock segnò 20 punti, Arturas Gudaitis ne aggiunse 16 con 7/7 dal campo. La doppietta è riuscita ancora nel 2021/22 e nel 2023/24 (a Barcellona, l’Olimpia ha vinto 90-86 con 21 punti di Devon Hall e 15 di Diego Flaccadori; a Milano ha trionfato 74-70 con 23 punti di Shavon Shields).

Le parole di Messina

“Affrontiamo una squadra esplosiva in attacco grazie alle sue guardie e all’energia di un giocatore come Jabari Parker per fare un esempio - afferma coach Messina - Contro questo tipo di squadra, presentare una difesa all’altezza del livello della competizione dell’importanza che riveste una partita probabilmente decisiva, è essenziale per aumentare le chance di imporsi”.

Orario e dove vedere l'incontro

Olimpia Milano-Barcellona va in scena oggi, giovedì 27 marzo, con palla a due in programma alle 20:30. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Uno oppure in streaming su Dazn o Now.

Leggi anche: Virtus, l’Europa è solo un’agonia. A Belgrado brilla la Stella Rossa