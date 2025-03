Eurolega, Paris-Olimpia Milano: orario e dove vederla in tv

Parigi, 18 marzo 2025 - Altra trasferta europea per l'Olimpia Milano, che in occasione del 30° turno di Eurolega fa visita al Paris Basketball, che ha lo stesso record vinte-perse dei lombardi. Per la formazione di coach Ettore Messina è un altro snodo cruciale vista la situazione in classifica: una vittoria più in alto rispetto ai meneghini ci sono le squadre che occupano quarto e quinto posto, mentre una più in basso c’è addirittura la dodicesima della classifica. La compagine transalpina è stata addirittura in testa alla graduatoria, per poi incappare in una flessione, anche se delle ultime dieci gare ne ha vinte cinque e nel turno passato, a Kaunas, ha perso solo all’ultimo tiro dopo una furiosa rimonta da -20 dei locali.

Il focus sui parigini

Paris Basketball è una squadra in buone condizioni e consapevole del proprio valore, come si era visto anche a Milano nel secondo turno di stagione regolare, quando l'Olimpia si impose 79-74 con 21 punti di Shavon Shields e 15 di Nikola Mirotic. Il roster dei rancesi, allenati da Tiago Splitter, ex giocatore NBA anche a San Antonio, è stato allestito attorno all’enorme talento del playmaker TJ Shorts, MVP della passata edizione di Eurocup, secondo negli assist, quarto realizzatore della competizione in questa stagione. Alle sue spalle, in cabina di regia, ecco l'ex Milano Maodo Lo. La scorsa settimana, in quintetto è andato Collin Malcolm, ma nel ruolo di guardia il giocatore più utilizzato è Nadir Hifi, che parte dalla panchina. Tyson Ward è l’ala piccola, Mikael Jantunen l’ala forte e Kevarrius Hayes il centro. Paris Basketball è la formazione che perde meno palloni e concede meno palle rubate agli avversari, è seconda per tiri da tre tentati per gara (30.0) dopo il Bayern e difende forte sul perimetro dove tiene gli avversari sotto il 34%.

Qui Milano

L’Olimpia ha vinto le ultime due gare in trasferta, a Kaunas e Belgrado, con scarti minimi, una bella inversione di tendenza rispetto alla prima parte della stagione. Sull’aereo per Parigi è salito anche Freddie Gillespie, recuperato dal trauma cranico che l’ha costretto ad osservare un periodo di inattività: il suo utilizzo sarà deciso direttamente a Parigi. Lo stesso vale per Mirotic, che tenterà di giocare oltre il suo problema al fianco. "Affrontiamo una delle squadre rivelazione della competizione, allenata bene e ben organizzata da coach Tiago Splitter. Parigi - afferma Messina - è in grado di giocare a ritmi altissimi soprattutto in casa per cui la nostra partita dovrà cominciare da una buona selezione di tiri che ci consenta poi una valida transizione difensiva. Siamo contenti che Freddie Gillespie, a prescindere dalla possibilità che giochi o meno già a Parigi, abbia recuperato dal tremendo colpo accusato nella gara con il Fenerbahce”.

Orario e dove vedere la sfida

Paris Basketball-Olimpia Milano si gioca martedì 18 marzo alle 20:30 nella capitale francese. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now e Dazn.

