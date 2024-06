Fortitudo Bologna, Aradori già operato per l’infortunio in gara 1: come sta

Bologna, 12 giugno 2024 – Il tempo di veder chiudere la stagione alla sua Fortitudo e Pietro Aradori si è già sottoposto a intervento per l’infortuno accorso durante nella prima sfida della serie di finale con Trapani. “Nella giornata di lunedì, Pietro Aradori è stato sottoposto ad intervento di sutura percutanea della lesione parziale al tendine di Achille, riportata nel corso di gara 1 contro Trapani. L'intervento, eseguito dal dottor Rodolfo Rocchi, è perfettamente riuscito. Il giocatore verrà controllato tra un mese dallo stesso Rocchi”, si spiega in un comunicato della Fortitudo. Sarà difficile vedere Aradori in campo per il raduno da metà agosto, più facile che vista la gravità dell’infortunio le tempistiche lo portino a tornare a disposizione nelle settimane successivi. In ogni caso tempi di recupero e di ritorno in campo saranno valutate settimana per settimana tra il giocatore, lo staff medico Fortitudo.