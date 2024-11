Fortitudo, il dopo Tedeschi e Cividale in un solo giorno

Bologna, 15 novembre 2024 - Giorno decisivo per la Fortitudo. Mentre domani sera la squadra sarà in campo alle 20 per la sfida di Cividale del Friuli contro la Gesteco di coach Stefano Pillastini, domani mattina alle 9.30 è in programma l’assemblea dei soci che deciderà il presente e il futuro della Fortitudo dopo la decisione del presidente Stefano Tedeschi di rimettere il proprio mandato.

Tornando al campo al confronto di Cividale arriva una Fortitudo reduce da due sconfitte consecutive, Rieti e Torino e decisa a vendere cara la pelle in casa della seconda forza del campionato.

“Affrontiamo una squadra imbattuta in casa e che sta facendo un campionato di alto livello - Devis Cagnardi - Squadra e conduzione tecnica sono il risultato di un progetto che arriva da lontano, con diverse stagioni a plasmare un meccanismo tecnico ed organizzativo che funzionano alla perfezione. Il nostro momento è difficile e la situazione di emergenza continua, ma vogliamo una reazione che ci dia fiducia e consapevolezza in vista delle prossime due partite, che ci vedranno tornare davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che per espugnare Cividale avremo bisogno di una partita di grande continuità e attenzione ma, soprattutto, con la volontà di lottare su ogni pallone e reagire ai momenti di difficoltà all'interno della gara”. La Fortitudo è ancora senza Pietro Aradori, Gherardo Sabatini e Marco Cusin.

A presentare la sfida di Cividale con la Effe è coach Stefano Pillastrini, ex e bolognese doc. “È molto strano giocare contro la Fortitudo ed essere considerati favoriti, contro uno squadrone di questo calibro: è un onore, però sappiamo che ci troviamo davanti ad una partita difficilissima e il fatto che la Fortitudo abbia delle assenze e che arrivi da un momento di difficoltà alzerà il loro livello di concentrazione. Da parte nostra vogliamo andare avanti così come stiamo facendo: questa serie di 7 successi ci dà una grandissima carica e con molta umiltà vogliamo fare una grande partita e continuare il nostro momento positivo”.

Altro cuore Fortitudo è Martino Mastellari. “La Fortitudo è una squadra fisica e piena di giocatori di talento, ma che in questo momento sta attraversando un periodo di difficoltà. È proprio in questi momenti che le squadre si fanno più pericolose, dunque ci aspettiamo che daranno tutto in campo. Dal canto nostro, non dobbiamo arrivare con la pancia piena e, sapendo che in ottica Coppa Italia sarà una partita importante, questo ci deve portare entusiasmo. Sappiamo che sotto questo punto di vista la ‘Marea Gialla’ ci aiuterà come ha sempre fatto, perché per vincere contro la Effe servirà una prestazione solida e brillante”.

Arbitri

Direzione di gara affidata al trio composto da De Biase, Chersicla, Masi.

Dove vedere la partita

Radio & Tv - Diretta tv su Lnp Pass, audio su Canale 88 radio su Sanluchino.