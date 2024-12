Fortitudo Bologna-Brindisi, la Effe vuole farsi un regalo di Natale

Bologna 21 dicembre 2024 - Seconda sfida casalinga consecutiva per la Fortitudo che dopo Forlì sabato scorso, domani sera alle 20.45 ospita al PalaDozza, nel turno prenatalizio della 17^giornata di campionato, Brindisi.

“Brindisi è squadra da ambizioni di promozione, nel suo miglior momento di stagione - conferma Marco Carretto assistente allenatore - Viene da 4 vittorie nelle ultime 5 gare ed ha una classifica assolutamente non veritiera, avendo avuto un percorso complicatissimo a livello di infortuni, che non le hanno mai permesso di trovare un equilibrio. Squadra completa in ogni reparto e con un interessante mix tra gioco interno e perimetrale, in cui vive soprattutto delle iniziative offensive di Allen. Sarà importante impattare la loro fisicità, ed essere pronti con il lavoro di squadra a limitare i principali terminali offensivi".

Sicuri assenti Gherardo Sabatini e Leo Menalo, rimane in bilico la condizione di Marco Cusin non al top della condizione.

Per Brindisi che saluta Almeida e potrebbe riabbracciare Ogden a parlare è uno dei bolognesi l’esterno Gianmarco Arletti (l’altro è coach Piero Bucchi) figlio di Umberto, socio Fortitudo e presidente dell’Academy. “Vogliamo cavalcare il più a lungo possibile l'onda positiva dell'ultimo periodo di ottimi risultati ottenuti sul campo - conferma Ginma Arletti - Per me, da bolognese, sarà la prima volta al PalaDozza da avversario e avvertirò sicuramente un'emozione particolare. Sarà importante l'approccio mentale che avremo fin dalla palla a due, un fattore su cui stiamo lavorando parecchio durante le settimane, con il supporto del nostro staff tecnico".

Indisponibile nei pugliesi anche Niccolò De Vico.

Fortitudo-Brindisi: radio e tv

Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Marco Attard, Costa, Grappasonno.