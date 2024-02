Fortitudo Bologna, inizia la fase a orologio: il calendario delle prossime partite

Bologna, 6 febbraio 2024 – Prima sfida domenica con Cremona, ultima, come previsto il 21 a Trapani. La Lega Pallacanestro ha appena ufficializzato il calendario della fase ad orologio con 10 partite in programma e Fortitudo, seconda nel girone Rosso impegnata in casa contro 3-4-5-6-7 e in trasferta con 1-12-11-10-9 dell’altro girone, il Verde.

Fortitudo, inizia la fase a orologio dopo la regular season: il calendario delle prossime partite dei biancoblù

Il calendario

Ecco nel dettagli partita per partita che attende in questa seconda fase la formazione di Attilio Caja. Fortitudo–Juvi Cremona (domenica 11 febbraio, PalaDozza ore 18) Novipiù Monferrato–Fortitudo (Domenica 18 febbraio, PalaFerraris, Casale Monferrato ore 18) Fortitudo-Treviglio (domenica 25 febbraio, PalaDozza ore 18) Vigevano-Fortitudo (domenica 3 marzo, Vigevano ore 18) Fortitudo-Real Sebastiani Rieti (domenica 10 marzo, PalaDozza ore 18) Latina-Fortitudo (sabato 23 marzo, Palasport Ferentino ore 19) Fortitudo-Urania Milano (sabato 30 marzo, PalaDozza ore 20.30) Agrigento-Fortitudo (domenica 7 aprile, PalaMoncada Agrigento ore 18) Fortitudo-Torino (domenica 14 aprile, PalaDozza ore 18) Trapani Sharks-Fortitudo (domenica 21 aprile, Trapani ore 18)