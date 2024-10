Fortitudo Bologna, in campo al PalaDozza il 16 ottobre contro Cento

Bologna, 15 ottobre 2024 - Seconda sfida interna, seconda sfida infrasettimanale per la Fortitudo Flats Service Bologna. La formazione diretta da Devis Cagnardi si appresta a scendere in campo, domani sera alle 20.30 al PalaDozza per affrontare i cugini di Cento.

Se sugli spalti si rinfrescherà lo storico gemellaggio tra le due tifoserie, in campo le squadre sono pronte a darsi battaglia, chi, la Fortitudo, Vogliosa di continuare a vincere e chi, Cento, invece per invertire la rotta. Dopo la vittoria all’esordio in campionato, contro la Livorno, per la Sella Cento sono infatti arrivate le sconfitte con Forlì, Orzinuovi (di misura) e Udine.

Proprio la sfida di sabato scorso con i friulani avevano lasciato strascichi come provvedimenti disciplinari e la squalifica di un turno di Vittorio Nobile, dopo lo scontro tra i giocatore biancorosso e il bianconero Johnson e le relative espulsioni. Dopo la sentenza del giudice sportivo, Cento ha deciso di commutare la squalifica di un turno con relativa ammenda, con il giocatore che sarà quindi regolarmente in campo domani sera.

Pietro Aradori a parte, in campo scenderà una Fortitudo al completo, con tutti gli elementi a disposizione di Devis Cagnardi e che dopo i successi con Orzinuovi e Juvi Cremona proverà a calare il tris.

C’è curiosità di vedere quale sarà l’atmosfera del PalaDozza dove dopo i 5000 della sfida con Orzinuovi si punta a fare ancor meglio domani nel derby con Cento e che vedrà una buona partecipazione del pubblico ferrarese. Arbitri - Direzione di Fortitudo-Cento affidata a Vita, De Biase e Agnese.

Radio @ Tv – Diretta streaming su LNP Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e aggiornamenti su Canale 88.