Fortitudo, arriva il nuovo giocatore Donte Thomas

Bologna, 14 gennaio 2025 - La Fortitudo si rinforza con Thomas. Mentre la squadra si prepara a scendere in campo domani sera con Orzinuovi è arrivata l’ufficializzazione del terzo innesto da parte della Effe che ha messo sotto contratto fino al termine della stagione l’atleta statunitense Donte Thomas, in sostituzione dell’infortunato Kenny Gabriel. Ala grande di 201 cm, Thomas nato ad Olympia Fields (Illinois) il 6 maggio 1996, è cresciuto cestisticamente nella Thornwood High School.

Successivamente ha ottenuto la chiamata nella Division I della NCAA dalla Bradley University, dove ha trascorso l’intera carriera universitaria, dall’anno accademico 2014/15 al 2017/18, chiudendo nel suo anno da senior con 11.7 punti e 7.2 rimbalzi di media.

Uscito dal college, Thomas ha affrontato la sua prima esperienza da professionista in Finlandia, con il KTP Basket in Korisliiga. Nella stagione 2019/20, il neogiocatore della Fortitudo ha vestito la maglia del Donar Groningen (giocando insieme a Deshawn Freeman), con cui ha esordito anche a livello continentale in Europe Cup.

Nella stagione successiva, arriva in serie, a Cantù, dove ha prodotto 7 punti e 4.5 rimbalzi in 22 minuti. Tornato in Olanda nel 2021/22 ancora nel Donar Groningen, poi passa agli Heroes Den Bosch, con cui ha disputato 40 partite tra BNXT League (la lega belga-olandese) e FIBA Europe Cup, viaggiando ad una media di 9.2 punti e 5 rimbalzi in campionato e 7 punti e 5.2 rimbalzi nella competizione continentale.

Nella scorsa stagione, Thomas ha vestito la maglia di Torino, giocando insieme a Luca Vencato e Marco Cusin e mantenendo una media di 14,1 punti e 6,9 rimbalzi nelle 22 partite di stagione regolare e di 12,3 punti 7,7 rimbalzi nelle tre partite di playoff giocate.

Nei primi 5 mesi di questa stagione agonistica, Thomas ha giocato allo Chorale Roanne, nella serie A2 francese, da cui la Fortitudo lo ha prelevato.

Energia, atletismo, fisicità, esperienza, Thomas farà sviluppare sempre più il gioco interno della Effe che quello esterno, aprendo maggiormente il campo a favore dei compagni di squadra.