Fortitudo pronta alla sfida con Nardò, Caja: “Match molto impegnativo”

Bologna, 16 dicembre 2023 – Doppia sfida per tornare a volare. Primo di due appuntamenti casalinghi consecutivi per la Fortitudo che domani sera alle 20.30 scende in campo al PalaDozza per affrontare nella 15esima giornata di serie A2, girone Rosso, Nardò. “Ci avviciniamo ad un match molto impegnativo – conferma coach Attilio Caja - Rammarico per l'epilogo di Forlì? La stagione è lunga, guardiamo avanti ed al lavoro che stiamo continuando a fare. Ora abbiamo due gare casalinghe, contro Nardò e Trieste: dobbiamo recuperare le energie fisiche dopo una gara di cui dobbiamo essere orgogliosi, facendo tesoro dei piccoli errori, e cercando di fare di tutto per continuare questa grandissima stagione. Siamo pronti a combattere, per tenere con le unghie e con i denti questa posizione di classifica”. Niente di particolare da segnalare per la Effe che anche per il confronto con i leccesi dovrebbe essere al completo, con Taflaj ancora dirottato in tribuna. Sul fronte Nardò, i leccesi devono fare il conto sulle non perfette condizioni fisiche di Lazar Nikolic e dell’ex Jacopo Borra. “Se faccio il paragone con le prime 4 partite del girone d'andata posso dire certamente che la squadra è migliorata. Ha recuperato terreno rispetto alle prime, non per una questione di punti e distanze in classifica, ma per la qualità del gioco e per la competitività – conferma il coach Gennaro Di Carlo - All'andata abbiamo rimediato anche sonori ‘trentelli’. Naturalmente c'è consapevolezza di questa crescita, ma non possiamo permetterci di sentirci appagati. Sarebbe un errore capitale. A Bologna troveremo un palcoscenico unico ed una squadra forte e di tradizione. Certamente è una partita molto stimolante, che servirà a verificare ulteriormente il livello che abbiamo raggiunto”.

Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Martellosio, Yang Yao, D’Amato. Radio & tv - Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita televisiva su Trc Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 19 dicembre, alle 22.35.

Le altre gare: Cividale-Piacenza, Verona-Rimini, Orzinuovi-Forlì, Chiusi-Udine, Trieste-Cento. La classifica: Fortitudo Bologna e Forlì 22, Trieste e Udine 20, Verona 18, Nardò e Piacenza 14, Cento 10, Cividale e Rimini 8, Orzinuovi 6, Chiusi 4.