Fortitudo in cerca di riscatto, sfida contro Pesaro

Bologna, 16 febbraio 2025 - Sfida tra presente, passato e futuro quella che va in scena domani pomeriggio alle 18 al PalaDozza.

La storica rivalità tra Fortitudo e Pesaro

Fortitudo in cerca di riscatto dopo il ko con Brindisi, Pesaro in cerca di conferme. Quella in programma sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita è un confronto storico che rinverdisce la rivalità esistente tra le due realtà.

“Vogliamo rifarci, abbiamo bisogno dei 2 punti e sarà una bella battaglia sportiva - conferma Marco Cusin. Pesaro ha talento in tutti i ruoli, mette tanta energia in campo e servirà grandissima concentrazione, oltre ad un’efficace aggressività in difesa per affrontare al meglio i momenti di difficoltà che possono presentarsi. Dobbiamo evitare di concedere loro tiri aperti e rimbalzi. Siamo un bellissimo gruppo e abbiamo tutti lo stesso obiettivo”.

Fortitudo senza Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini, mentre dall’altra parte Pesaro deve rinunciare a Salvatore Parrillo.

Dichiarazioni dei protagonisti

“Ci faremo trovare pronti per una partita importante e molto sentita, su uno dei campi più difficili di tutta Italia - sottolinea coach Spiro Leka -. Si affrontano due squadre in un bel momento di forma, c’è grande interesse per questo match, come dimostra il sold out al PalaDozza. La Fortitudo ha un sistema difensivo solido e ha un allenatore molto valido ed esperto come Caja. Dovremo essere bravi a rispondere alla loro intensità iniziale e anche ai loro contatti e aggressività. Siamo pronti per questa sfida che andrà in scena nella ‘Scala’ del basket, in un contesto bellissimo e con protagonisti di livello. La fisicità sotto canestro conterà molto, dovremo cercare di limitare Freeman, con la Fortitudo che è molto temibile negli esterni. Proveremo a muovere molto la palla, andando a trovare Ahmad in modi diversi, senza isolarlo e coinvolgendolo sempre, giocando di squadra”.

PalaDozza tutto esaurito, ma su disposizioni ricevute dalle autorità competenti, chi ha acquistato il biglietto per la sfida con Pesaro di domani, in qualsiasi settore, all’ingresso dovrà esibire anche un documento di identità, che ne accerti il luogo di residenza.

Dettagli organizzativi