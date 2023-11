Fortitudo Verona, quando e dove vedere la partita da tutto esaurito

Bologna, 25 novembre 2023 – Sfida da tutto esaurito e dal sapore di playoff quella che va di scena domani pomeriggio alle 18 al PalaDozza. La Fortitudo di coach Attilio Caja ospita infatti la Tezenis Verona nell’ultima giornata del girone di andata. Ritrovata la via della vittoria dopo il successo di sabato scorso a Cividale, la Fortitudo vorrebbe chiudere nel migliore dei modi, e con un record di 10-1 la prima parte di stagione. Sfida che possiamo definire come l’ennesimo esame di maturità di una Fortitudo che sta avendo tanto dai propri titolari, ma che spera di iniziare qualcosa in più anche dalla propria Second Unit rimasta finora troppo spesso a guardare senza riuscire a dare un contributo importante. Nella Tezenis, diretta dall’ex coach Virtus Alessandro Ramagli, sono indisponibili Vittorio Bartoli, operato al menisco destro e Federico Massone, per trauma distorsivo alla caviglia sinistra e rimane in dubbio Gabe Devoe. In settimana la Scaligera ha ingaggiato Saverio Bartoli, guardia classe 2000, 194 centimetri, proveniente da Cividale. Fortitudo che invece deve rinunciare a Celis Taflaj, nel corso di un allenamento, ha riportato un lieve risentimento muscolare alla coscia destra. Il recupero è stimato in circa una settimana. Il giocatore (costantemente monitorato), ha già iniziato le terapie e gli allenamenti individuali.

Biglietti - Lo Store di via Riva Reno 4H sarà aperto dalle ore 15:30 fino a pochi minuti prima dell’inizio del match. Il Fortitudo Store interno al PalaDozza sarà a disposizione dei tifosi fin dall’apertura dei cancelli, per tutta la durata della partita e nell’immediato post gara. Contestualmente, la vendita dei pochissimi biglietti rimasti resterà attiva online su Vivaticket e al PalaDozza a partire dalle 16. Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Ferretti, Maschio e Grappasonno. Radio & tv – Diretta streaming su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno.