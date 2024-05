Fortitudo Bologna, la coreografia della Fossa dei Leoni accende gara 1 con Rieti

Bologna, 19 maggio 2024 – Clima da playoff in campo e sulle tribune del PalaDozza dove la Fossa dei Leoni, in occasione della sfida di gara 1 di semifinale con Rieti ha dato vita ad un coreografia speciale. Mentre il Madison era tutto a tinte biancoblù, tribune Graziano e Azzarita tutti in maglia bianca, Fossa e curva Graziano in blu, la Fossa ha dato vita ad una coreografia spettacolare con cartoncini, bandiere, striscione e con una scritta “Noi ti giuriamo eterno amore” che capeggiava in curva Schull. Una coreografia e un difo fin da subito caldissimo, in un palaDozza non esaurito ma che dava il solito eccellente colpo d’occhio, aggirandosi intorno alla solita grande quota 5000.