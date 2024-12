Tragedia Janis Timma, il giocatore di basket morto a 32 anni. Il giallo dell’ultimo messaggio per l’ex moglie

Roma, 17 dicembre 2024 – Tragedia nel mondo del basket. Janis Timma, lettone di 32 anni, è morto a Mosca: le autorità ritengono che si sia trattato di un suicidio. Il cadavere, come riportato dall’agenzia di stampa Tass, è stato ritrovato all’ingresso di un grattacielo nel centro della capitale russa.

Il divorzio da Anna Sedokova e la depressione

Timma era conosciuto in Russia anche per essere l’ex marito della cantante e attrice ucraina Anna Sedokova. Proprio la fine del matrimonio, a inizio dicembre, aveva segnato profondamente l’ex giocatore, tra le altre, di Olympiacos e Khimki. Diverse volte sui social aveva scritto messaggi che evidenziavano uno stato di depressione per il divorzio. Secondo le prime informazioni, pare il 32enne fosse volato a Mosca proprio per cercare un disperato tentativo di riconciliazione con l’ex moglie.

Il telefono accanto al cadavere

Di fianco al suo corpo, gli investigatori hanno infatti trovato un telefono, sul cui schermo c'era il numero della Sedokova con la richiesta di chiamarla. L’ultima storia che Timma ha pubblicato sui social era proprio dedicata all’ex moglie. Le forze dell’ordine stanno comunque indagando per fare luce su questa tragedia.

Chi era Janis Timma

Janis Timma era nato Kraslava il 2 luglio del 1992. Selezionato nel draft Nba 2013 dai Memphis Grizzlies, ha trascorso gran parte della sua carriera in Europa. Cresciuto nel Riga, è esploso con lo Zenit San Pietroburgo. Ala piccola di 2,03 metri ha giocato anche con Baskonia, Olympiacos e Khimki. Proprio durante l’esperienza a Mosca aveva conosciuto Anna Sedekova. Per Timma anche un’avventura negli Usa nei Lakeland Magic. Il giocatore era sceso in campo per l’ultima volta a maggio con la maglia dell’Obradorio e a luglio con la Lettonia. Con la nazionale aveva vinto il bronzo agli Europei Under 18.