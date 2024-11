Lakers travolti a Phoenix. Colpo di Houston a Minnesota

Milano, 27 novembre 2024 - Netta affermazione di Phoenix ai danni dei Lakers. La franchigia di Los Angeles cade in Arizona con il risultato di 127-100, travolta da Booker (26 punti e 10 assist) e dai rientranti Durant e Beal (23 punti per entrambi). I Suns tornano così al successo dopo cinque ko consecutivi, indirizzando il match in loro favore nel terzo periodo, chiuso con un parziale di 36-18. Per i gialloviola, a cui non bastano le doppie doppie di Davis (25 punti e 15 rimbalzi) e LeBron James (18 punti e 10 assist), si tratta della terza sconfitta di fila. Con questo risultato, la compagine allenata da coach Budenholzer raggiunge in testa al girone B dell’Ovest della coppa Nba proprio i Lakers e i San Antonio Spurs. I nerargento espugnano il parquet di Utah per 128-115 grazie soprattutto all'apporto di Wembanyama, che termina la sfida con un bottino di 34 punti. Il francese è supportato ottimamente dal rookie Castle, autore di 23 punti. I texani piazzano l'allungo decisivo nell'ultima frazione con un break di 32-22. Inutili per i Jazz i 26 punti di George, i 20 di Sexton e la doppia doppia da 20 punti e 13 rimbalzi di Collins.

Vittorie esterne per Bucks, Rockets e Bulls

Colpo di Milwaukee a Miami. I Bucks ottengono la quinta vittoria consecutiva, passando in Florida con il risultato di 106-103, e si avvicinano alla qualificazione ai quarti della Nba Cup, aumentando il proprio vantaggio in testa al gruppo B dell’Est. A guidare i compagni al successo, senza Antetokounmpo, è Lillard, che sigla 37 punti e serve 12 assist. Importante anche l'impatto di AJ Green, che nel rush finale infila un paio di triple. Dall'altra parte Butler non è sufficiente: il leader degli Heat mette a referto 23 punti. Affermazione esterna anche per Houston, che viola il campo di Minnesota per 117-11 dopo un tempo supplementare. I protagonisti sono Sengun, che fa registrare una tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, e Fred Van Vleet, in doppia doppia con 27 punti e 11 assist. I Timberwolves, che hanno 29 punti da Edwards, incappano così nel terzo passo falso di fila, mentre i Rockets si guadagnano il pass per i quarti della coppa Nba, salendo 3-0 nel gruppo A dell’Ovest. Infine, ecco un altro successo "on the road": è quello di Chicago a Washington, con i Wizards sconfitti 127-108 e affondati soprattutto da un Vucevic da 19 punti e 12 rimbalzi. I Bulls si portano 2-1 nel girone C dell’Est di coppa, lo stesso record di Boston e Atlanta.

Leggi anche: Shengelia, talento e grinta. Una certezza per la Virtus