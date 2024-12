Nba, Antetokounmpo è super: i Bucks vincono ancora. Golden State ko a Phoenix

Milano, 1 dicembre 2024 - Continua il momento "no" per Golden State, che incappa nella quarta sconfitta consecutiva dopo un brillante avvio di stagione. Stavolta a mettere al tappeto gli Warriors è Phoenix, che si impone per 113-105. I protagonisti per i Suns sono tre: l'ex Durant, autore di una doppia doppia da 21 e 10 rimbalzi; Booker, che chiude con 27 punti e 9 assist, e Jones, che distribuisce il solito numero di assist e ci aggiunge anche 19 punti. Dall'altra parte Curry è l'ultimo a mollare, ma il suo sforzo (23 punti) non basta, così come non basta la rimonta da -17 dell'intervallo fino al -6 nel quarto periodo. Sesta affermazione di fila per Milwaukee, che batte Washington per 124-114 grazie alla super prova di Giannis Antetokounmpo, che trascina i Bucks firmando una tripla doppia da 42 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Lillard contribuisce con 25 punti, mentre per le speranze dei Wizards non sono sufficienti i 31 punti di Poole e la doppia doppia da 29 punti e 11 rimbalzi di Brogdon.

Sorridono Phila, Dallas e Atlanta

Vanno al tappeto i Pistons di Fontecchio, messi ko in casa da Philadelphia, che passa per 111-96. L'azzurro termina la sfida con un bottino di 7 punti (con 2/12 al tiro) e 11 rimbalzi in 23 minuti d'impiego, mentre il miglior marcatore di Detroit, costretta a rinunciare a Cunningham, è Beasley con 19 punti. I Sixers, ancora privi di Embiid, recuperano George (11 punti) e vengono spinti alla vittoria in particolar modo da Maxey (28 punti). Successo "on the road" pure per Dallas, che espugna il parquet di Utah con il risultato di 106-94. I Mavericks, privi di Doncic e Thompson, si aggrappano a Irving, che realizza 30 punti. Per i Jazz da segnalare i 19 punti di Markkanen e la doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi di Kessler. Infine, ecco l'affermazione - la terza consecutiva - di Atlanta a Charlotte per 107-104. A decidere l'incontro sono i liberi di Hunter (18 punti) e l'errore da 3 di Miller (32 punti). Per gli Hawks ci sono 20 punti da parte di Johnson. Gli Hornets erano senza LaMelo Ball.

