Basket serie A: Treviso cuore e grinta, Pistoia va ko nell’anticipo

Treviso, 30 novembre 2024 – Nell’anticipo del nono turno di stagione regolare del campionato di Serie A di basket la Nutribullet Treviso si impone per 91-88 al PalaVerde nello scontro diretto salvezza contro l’Estra Pistoia. Un match ricco di colpi di scena col team viaggiante che ha avuto più di una possibilità nel compiere il blitz salvo dover cedere l’intera posta in palio ai biancoblu che nella parte conclusiva dell’incontro piazzano un decisivo break di 11-0. In evidenza Bruno Mascolo autore di 19 punti, il migliore nel roster trevigiano che, seppur privo di Harrison, raccoglie il terzo successo nelle ultime tre uscite.

I toscani dominano la scena nel primo tempo, i veneti escono fuori nel quarto periodo

L’avvio è piuttosto equilibrato tra le due contendenti. A scaldare la mano è Ky Bowman dalla lunga distanza regalando il primo sussulto al pubblico di casa. Gli ospiti non stanno a guardare e non ci tengono a recitare la parte della vittima sacrificale. Si iscrivono a referto in primis Christon e qualche istante dopo anche Eric Paschall che punisce dalla lunga distanza approfittando di una distratta difesa trevigiana che non oppone particolare resistenza (4-7). I padroni di casa giocano con aggressività ma non sono impeccabili nelle chiusure sui tiri da tre punti dell’Estra che colpisce anche con Rowan (7-10 al 5’). Il match sale di colpi in attacco: si blocca Olisevicius che cerca di riavvicinare i suoi in un paio di circostanze mentre bagna il suo esordio anche Maurice Kemp che timbra il cartellino per la prima volta con la divisa dei toscani. Forrest fa scattare il primo campanello d’allarme sull’11-16 obbligando Vitucci al timeout. Pistoia continua a far male volando sul 13-2. Treviso riduce in parte lo strappo incassato con Pellegrino che sigla il -4 ma Rowan piazza un’altra bomba che vale il 18-25 al termine del primo quarto. La Nutribullet è chiamata ad una reazione ed in parte ci riesce con Mezzanotte e col contropiede di Macura che riporta ad un solo possesso di ritardo dagli avversari la formazione di coach Frank Vitucci (25-27). Le urla di coach Markovski questa volta svegliano i biancorossi che si affidano alla vena dall’arco di Rowan che sale a quattro triple mentre Forrest dalla lunetta produce il +6 che fa rifiatare in parte i suoi. La forbice continua ad allargarsi questa volta con Paschall che torna a gonfiare la retina dai 6,75 metri stabilendo il +8 sul tabellone. Bowman cerca di dare una scossa ai veneti prima col canestro e poi con la schiacciata di Justin Alston del 32-36 dopo poco meno di otto giri di lancette nella seconda frazione che vede avanti gli ospiti di sei lunghezze.

Al rientro dagli spogliatoi la Nutribullet fa sentire il fiato sul collo ai pistoiesi che vengono sorpassati da Mascolo (47-46 al 24’). Il match registra un sostanziale equilibrio sebbene l’Estra, che tira col 50% da due punti, cerchi nuovamente la fuga a più ripetizioni ma senza riuscire a scrollarsi di dosso una coriacea Treviso: al 30’ di gioco il punteggio recita 57-60. Inizia poi il mini show di Eric Paschall che piazza cinque punti in un amen frutto di tutto il suo talento facendo scattare un altro campanello d’allarme tra le fila di casa (62-67 al 33’). Ad annullare il tutto ci pensano Macura e Mascolo con quest’ultimo che va ad appoggiare comodamene al ferro. Cresce la tensione per una posta in palio importante per entrambe le squadre: la bomba di Silins dall’angolo ed il reverse di Forrest sanciscono il 69-76 al 35’ che è puro ossiegno per Pistoia che, tuttavia, pagherà caro qualche propria ingenuità offensiva concendendo alla Nutribullet di tenere aperti i giochi (81-81 al 38’) col diciottesimo punto di Olisevicius. Alston e Mascolo ribaltano completamente lo scenario col +4 a novanta secondi dalla sirena finale. Negli istanti finali Pistoia sfiora l’overtime con Della Rosa che vede finire sul ferro la bomba del possibile supplementare.