Nba, Atlanta sorprende Cleveland. Okc stende Golden State, riscatto Lakers

Milano, 28 novembre 2024 - Prima sconfitta interna di questa stagione per Cleveland, che viene sorpresa sul parquet amico da Atlanta. Gli Hawks piazzano il colpaccio, trascinati dalla doppia doppia da 20 punti e 22 assist di Young, oltre che dai 26 punti di Hunter e dai 22 di Johnson. Ai Cavaliers, ko 135-124, non bastano le prestazioni di Mitchell (30 punti) e Mobley (22 punti e 12 rimbalzi). Passo falso casalingo anche per Golden State, che paga a caro prezzo l'assenza di Curry. Gli Warriors beneficiano del rientro di Kuminga (19 punti), ma devono arrendersi di fronte ad Oklahoma City, vittoriosa per 105-101 grazie soprattutto ad un Gilgeous-Alexander da 35 punti. Dopo aver mandato al tappeto proprio Golden State, i Brooklyn Nets confezionano un'altra affermazione inaspettata, stavolta sul campo di Phoenix. Martin e Schroder combinano per 59 punti e i Suns sono costretti ad alzare bandiera bianca per 127-117. Inutile per la franchigia dell'Arizona l'apporto della coppia Booker-Durant (61 punti in due).

Riscatto per Denver e Lakers. Sorridono anche Houston e Dallas

Si riscatta Denver dopo le pesanti sconfitte contro Dallas e New York. I Nuggets, guidati da uno Jokic da 30 punti e 10 rimbalzi, passano a Utah per 122-103, nonostante sul fronte Jazz Sexton e George 23 chiudano rispettivamente a quota 26 e 23 punti. Ritornano a sorridere anche i Lakers, reduci da tre ko consecutivi. I gialloviola festeggiano a San Antonio con il risultato di 119-101. LeBron James fa registrare una tripla doppia da 16 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, mentre Davis contribuisce con una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi. Doppia doppia pure per Wembanyama (20 punti e 10 rimbalzi), che tuttavia non è sufficiente per le speranze degli Spurs. Non trova freno invece la crisi di Philadelphia. Sempre privi di Embiid e George, i Sixers finiscono al tappeto per 122-115 di fronte a Houston, che sfrutta la super prova di Jalen Green da 41 punti per conquistare la vittoria all'overtime. Dall'altra parte Maxey termina la sfida con un bottino di 39 punti e 10 assist. Anche Dallas deve rinunciare al suo leader, Doncic, ma i Mavericks hanno comunque la meglio rispetto a New York per 129-114. Ai Knicks non bastano Brunson (37 punti) e Towns (25 punti e 14 rimbalzi).

Gli altri risultati

Fontecchio si rende protagonista della miglior performance stagionale (18 punti in 22 minuti), ma i Detroit Pistons cadono comunque sul parquet dei Memphis Grizzlies, vittoriosi per 131-11. A completare il quadro dei risultati delle altre partite (tutte valevoli per la Nba Cup), ecco Washington Wizards-Los Angeles Clippers 96-121, Charlotte Hornets-Miami Heat 94-98, Orlando Magic-Chicago Bulls 133-119, Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 121-114, New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 93-119 e Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings 104-115.

