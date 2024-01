Nba, Boston travolta a Milwaukee. Successo per la partita a Parigi

Clamoroso (per lo scarto finale e in generale per l'andamento della partita) tonfo di Boston in quel di Milwaukee. La franchigia con il miglior record stagionale in Nba vive una serata a dir poco storta in casa della seconda forza a Est, che nel primo tempo gioca una partita ai limiti della perfezione, confezionando addirittura un parziale di 25-0, iniziato al 10' e concluso sei minuti più tardi. Parziale che fa sprofondare i Celtics, sotto all'intervallo di 37 lunghezze sul 75-38. Un passivo che convince coach Mazzulla a lasciar a riposo per tutta la ripresa il proprio quintetto titolare. E così il match va in archivio senza problemi per i Bucks, vittoriosi con il risultato di 135-102. Da sottolineare le doppie doppie di Portis (28 punti e 12 rimbalzi) e di Antetokounmpo (24 punti e 12 rimbalzi), mentre dall'altra parte Pritchard realizza 21 punti.

Thunder da record

Fa rumore anche il margine fra Oklahoma City e Portland. I Thunder ottengono infatti il successo con il maggiore vantaggio della loro storia, imponendosi con un roboante 139-77. Si tratta della quinta affermazione più larga in Nba, propiziata dall'ennesima serata da protagonista di Gilgeous-Alexander, che segna 31 punti in appena 21 minuti trascorsi sul parquet. Ad aiutare i suoi a travolgere i malcapitati Trail Blazers è anche Giddey, che va in tripla doppia con 13 punti, 10 rimbalzi e 12 assist.

Irving e Beal super

I riflettori se li prende pure Irving. Senza Doncic, è l'ex Cleveland e Boston a trascinare Dallas alla vittoria per 128-124 ai danni di New York. Il play-guardia dei Mavericks manda a referto una doppia doppia da 10 assist e soprattutto 44 punti. Hardaway Jr. ne aggiunge 32, rendendo così superflue le prove sul fronte Knicks di Randle e Brunson. Il primo firma 32 punti e il secondo 30. E' invece Beal a guidare Phoenix al colpo in casa dei Los Angeles Lakers. I Suns passano con il risultato di 127-109 grazie in particolar modo ai 37 punti (con 8/10 da 3) dell'ex Washington, ottimamente supportato da Booker, autore di 31 punti. Lato gialloviola, ecco i 19 punti di Russell, mentre Davis e LeBron James combinano per appena 23 punti.

L'Nba all'ombra della Tour Eiffel

Nelle scorse ore si è giocato anche l'Nba Paris Game 2024. Nella capitale transalpina, davanti ad una parata di stelle del mondo dello sport e della musica (da Ronaldo a David Beckham, passando per Kylian Mbappé, Gigio Donnarumma, Tony Parker, Pharrell Williams e altri ancora), i Cleveland Cavaliers di un sontuoso Mitchell da 45 punti e 12 rimbalzi hanno avuto la meglio dei Brooklyn Nets per 111-102.

