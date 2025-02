Nba, clamoroso scambio: Doncic ai Lakers, Davis a Dallas

Milano, 2 febbraio 2025 - La notizia è di quelle clamorose. Luka Doncic si trasferisce ai Los Angeles Lakers, che in cambio mandano a Dallas Anthony Davis. Un affare che lascia di stucco, vista la portata dei due giocatori coinvolti. Nell'accordo finiscono anche Maxi Kleber e Markieff Morris, che vestiranno di gialloviola, mentre Max Christie e la prima scelta del 2029 dei Lakers fanno il percorso inverso. Nell'accordo rientrano anche Utah per far tornare i conti, con i Jazz che ricevono Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte al Draft. L'attenzione però - e non potrebbe essere altrimenti - se la prende soprattutto il trasferimento di Doncic, che giocherà assieme a LeBron James. Qualcosa di pazzesco e impossibile da prevedere fino a qualche ora fa. Una mossa che è destinata a stravolgere il presente ma pure il futuro delle franchigie protagoniste di uno degli scambi più incredibili della storia Nba.

La reazione di LeBron

Per il giocatore sloveno, fuori per infortunio dal 25 dicembre, si tratterà della prima esperienza nella massima lega americana con una squadra diversa da Dallas, con i texani che lo avevano selezionato al Draft del 2018. Da quel momento in poi, l'ex Real Madrid è stato inserito per cinque volte nel miglior quintetto della stagione regolare Nba e lo scorso anno ha trascinato i Mavericks sino alle Finals, perse di fronte ai Boston Celtics. Il classe '99, se il proprio fisico glielo consentirà negli anni a venire, si candida per rappresentare il post LeBron in gialloviola, una volta che James deciderà di smettere. LeBron che, secondo quanto riportato da Espn, ha colto la notizia con grande stupore, ricevendola mentre si trovava a cena con la famiglia dopo aver fatto registrare l'ennesima tripla doppia della carriera: il 40enne ha chiuso con 33 punti, 11 rimbalzi e 12 assist) la sfida - vinta dai Lakers - al Madison Square Garden di New York.

Qui Davis

Se Doncic approda a Los Angeles, Davis compie il percorso inverso. Per il centro 31enne, che ha iniziato la carriera Nba con i New Orleans Pelicans, si tratterà della terza avventura diversa. In questa stagione sta viaggiando ad una media di 25.7 punti e 11.9 rimbalzi. Numeri che hanno ingolosito i texani. "Credo che prendere uno dei migliori lunghi difensivi come Davis ci dia una chance migliore per vincere. Siamo costruiti per arrivare al successo sia ora che in futuro", il commento del general manager di Dallas, Nico Harrison.