Nba, Cleveland vince ancora. Harden da sballo: 41 punti

Milano, 17 dicembre 2024 - Continua a volare Cleveland, che schianta Brooklyn e ottiene la vittoria numero 23 in stagione, nonché la sesta nelle ultime sette uscite. Tutto facile per i Cavaliers, che si impongono ai danni dei Nets dominando l'incontro dal primo all'ultimo minuto, come testimoniato dal +20 al termine del primo periodo. Il match disputato in casa dei bianconeri va in archivio sul 130-101 in favore degli ospiti. Per la franchigia con attualmente il miglior record della lega ci sono 21 punti di Mobley, 19 di LeVert e 18 di Mitchell. Ancor più netta l'affermazione dei Los Angeles Clippers ai danni degli Utah Jazz, messi ko con il risultato di 144-107. Il grande protagonista è Harden, che chiude la partita con un bottino di 41 punti, consentendo ai suoi di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive. Sugli scudi pure Powell, autore di 29 punti, e Zubac, che fa registrare una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi.

Successo in volata di Denver

Arrivo in volata invece a Sacramento, dove Denver piazza il colpo per 130-129. Dopo un primo quarto da incubo (+20 per i Nuggets), i locali reagiscono nella seconda frazione segnando la bellezza di 47 punti e all'intervallo devono recuperare appena sette lunghezze. Il momento favorevole ai Kings si prolunga nel terzo periodo e gli ospiti finiscono sotto di sette punti. Lo svantaggio della formazione di coach Malone sale ulteriormente nell'ultimo quarto e a quattro minuti dal termine Sacramento ha 10 punti di margine. Un distacco però che non abbatte Denver, che rimonta con Jokic (tripla doppia da 20 punti, 14 rimbalzi e 13 assist per il centro serbo) e Murray (28 punti), e si prende il successo al fotofinish. Non bastano a Sacramento i 29 punti di Fox e le doppie doppie di Sabonis (28 punti e 14 rimbalzi) e Monk (25 punti e 10 assist).

Sorridono anche Detroit, Phila e Chicago

Si decide tutto all'ultimo respiro pure a Detroit, dove i Pistons hanno ragione di Miami dopo un tempo supplementare. Gli Heat, reduci da quattro affermazioni di fila, alzano bandiera bianca per 125-124 nonostante la tripla doppia da 35 punti, 19 rimbalzi e 10 assist di Butler. Tripla doppia sull'altro fronte anche per Cunningham, che termina la gara con 20 punti, 11 rimbalzi e 18 assist. Nove invece i punti siglati da Fontecchio in 24’ sul parquet. La super coppia George-Maxey da 73 punti trascina i Philadelphia 76ers al successo per 121-108 sul campo degli Charlotte Hornets, per i quali non è sufficiente il rientro di Ball, a referto con una doppia doppia da 15 punti e 11 assist. A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco la vittoria per 122-121 dei Chicago Bulls a Toronto. Una vittoria ispirata soprattutto dai 24 punti di Vucevic. Per i Raptors inutili i 32 punti di Barrett e i 27 di Dick.

Leggi anche: Tragedia Janis Timma, il giocatore di basket morto a 32 anni. Il giallo dell’ultimo messaggio per l’ex moglie