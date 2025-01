Nba, Cleveland stoppa la corsa dei Thunder. Fontecchio protagonista

Milano, 9 gennaio 2025- Va a Cleveland il big match della notte Nba. I Cavaliers interrompono la striscia di 15 vittorie consecutive di Oklahoma City e prolungano la loro, con il conto dei successi di fila che sale a quota 11. La squadra di coach Atkinson si conferma ancor di più la franchigia con il miglior record della lega, imponendosi sul campo amico per 129-122. Decisivi Allen, che chiude il match con una doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi, e Mobley, autore di 21 punti, mentre sul fronte Thunder risultano inutili le prestazioni di Gilgeous-Alexander (31 punti), Jalen Williams (25 punti e 9 assist) e Hartenstein (18 punti e 11 rimbalzi).

Detroit non si ferma

Quinta affermazione consecutiva (non accadeva dal 2019) per Detroit, che espugna il parquet di Brooklyn per 113-98. Fra i protagonisti dell'incontro anche Fontecchio, che realizza 17 punti. Il miglior marcatore dei Pistons è però Beasley, che segna 23 punti, mentre ai Nets non bastano i 29 punti di Clowney. Pongono fine alla striscia di sconfitte (tre di fila) i New York Knicks, che al Madison Square Garden hanno ragione dei Toronto Raptors per 112-98. Towns e Anunoby siglano entrambi 27 punti, con il primo che ci aggiunge anche 13 rimbalzi, e i canadesi non hanno scampo, nonostante i 22 punti di Quickley. Successi interni anche per gli Indiana Pacers, che stendono i Chicago Bulls con il risultato di 129-113 grazie ai 26 punti di Siakam e alla doppia doppia da 16 punti e 13 assist di Haliburton, e per i Philadelphia 76ers, che regolano 109-103 i Washington Wizards con 29 punti di Maxey.

Gli altri risultati

Colpo in trasferta per Portland. Trascinati dai 26 punti di Avdija, i Trail Blazers espugnano nettamente il campo dei New Orleans Pelicans, ko 119-100. Nonostante l'assenza di Jokic, Denver batte i Los Angeles Clippers per 126-103. Per i Nuggets ecco 21 punti da parte di Murray, mentre dall'altra parte risultano insufficienti i 30 punti di Powell. A completare il quadro dei risultati della notte Nba c'è l'affermazione di Milwaukee su San Antonio per 121-105. Lillard e Antetokounmpo combinano per 51 punti e 16 assist (anche 16 rimbalzi per il greco) e gli Spurs devono alzare bandiera bianca. Fra i nerargento si salva Johnson, che fa registrare una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi. Delude invece Wembanyama, che si limita a siglare 10 punti.

