Nba, Curry batte l'amico Thompson. Boston cade a sorpresa

Milano, 13 novembre 2024 - Un super Curry manda al tappeto Dallas in occasione del ritorno da avversario di Thompson (accolto con un'ovazione dal suo vecchio pubblico) al Chase Center. Il numero 30 segna tutti gli ultimi 12 punti dei Warriors e chiude a quota 37, con anche 9 assist distribuiti. I Mavericks possono mangiarsi le mani per il vantaggio sciupato di +6 a 3'29'', quando il Curry show trova il suo momento più alto. Doncic e l'ex Thompson realizzano rispettivamente 31 e 22 punti, ma non sono sufficienti. Per Golden State questo successo rappresenta la conferma del miglior record ad Ovest (9-2, esattamente come gli Oklahoma City Thunder e i Phoenix Suns. Questi ultimi hanno la meglio su Utah per 120-112, nonostante le assenze di Durant e Nurkic. Sono Booker (31 punti) e Beal (24), ben coadiuvati da Plumlee (15 punti e 14 rimbalzi), a trascinare la compagine di coach Budenholzer alla vittoria. Ottavo ko stagionale per i Jazz, ai quali non è sufficiente la doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi di Collins.

Finali in volata a Boston e Detroit

I campioni in carica di Boston cadono a sorpresa al TD Garden per mano di Atlanta, che si impone sul filo di lana. Okongwu fissa il risultato sul 116-117 a sei secondi dalla fine, Brown (37 punti) fallisce la replica ed ecco che gli ospiti piazzano il colpaccio, grazie anche all'apporto di Daniels da 28 punti e alla tripla doppia da 18 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Johnson. Per i Celtics si registrano i 31 punti di White e i 20 di Tatum. Restando nella Eastern Conference, clamoroso anche il finale a Detroit, dove i locali sconfiggono Miami approfittando dell'errore di coach Spoelstra che, ad un secondo dalla conclusione e con il risultato in parità, chiede un timeout nonostante li avesse terminati e regala un libero agli avversari, trasformato da Beasley. Un vero e proprio suicidio per gli Heat, ripresi un attimo prima da Duren. L'incontro va in archivio sul 123-121 dopo un tempo supplementare: inutili per la franchigia della Florida i 40 punti di Herro e la doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi di Adebayo, mentre sull'altro fronte Beasley e Cunningham siglano entrambi 21 punti. Fontecchio invece contribuisce con 10 punti in 23 minuti di utilizzo.

Gli altri risultati

A Philadelphia fa il proprio esordio stagionale Embiid, ma il centro tradisce le attese (solo 13 punti con 2/11 al tiro) e i Sixers - che hanno una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi da parte di George - cedono il passo per 111-99 a New York. Bene fra i Knicks soprattutto Anunoby (24 punti), Towns (21 punti e 13 rimbalzi) e Hart (14 punti, 12 rimbalzi e 10 assist). Di seguito, ecco gli altri risultati della notte Nba: Orlando Magic-Charlotte Hornets 114-89 (F. Wagner 32; Ball 35), Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 99-85 (Antetokounmpo 23; Dick 32) e Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 122-108 (Grant 21; Reid 28).

Leggi anche: Eurolega, doppio ko per Olimpia Milano e Virtus Bologna