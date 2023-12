Nba, Detroit sprofonda sempre di più. Edwards, Haliburton e Jokic sono super

Milano, 29 dicembre 2023 – Detroit ci prova in tutti i modi, ma alla fine non riesce a evitare la 28esima sconfitta di fila. I Pistons raggiungono così i 76ers, fino a oggi detentori della peggior striscia di ko consecutivi (2014-16), e allungano per quanto concerne il primato negativo in una singola annata, con Cleveland (2010-11) e ancora Phila (2013-14) ferme a 26. Ma contro la peggior formazione della lega, Boston deve sudare - piuttosto clamorosamente - le famose sette camicie. Già, perché l'affermazione dei Celtics per 128-122 arriva dopo che la truppa di coach Mazzulla si ritrova sotto di 21 lunghezze e solo dopo un tempo supplementare. Sono Porzingis e Tatum i grandi trascinatori dei biancoverdi: il primo chiude con 35 punti, mentre il secondo con una doppia doppia da 31 punti e 10 assist. Nell'overtime è decisivo anche White, autore di 21 punti. Dall'altra parte non basta la grande prova di Cunningham, che sfiora la doppia doppia con 31 punti e 9 assist.

Super Edwards, Haliburton e Jokic

Se Boston si mantiene saldamente in vetta alla Eastern Conference, Minnesota fa altrettanto nella Western Conference. I Timberwolves hanno ragione di Dallas con il risultato di 118-110. Il protagonista è Edwards, che manda a referto la bellezza di 44 punti, mentre ai Mavericks manca l'apporto di Doncic e di Irving, entrambi assenti. Hardaway Jr. ci prova con 32 punti, ma il suo bottino non è sufficiente per frenare la corsa della capolista a Ovest. Come Edwards, anche Haliburton si prende la scena con una doppia doppia da 21 punti e 20 assist, fatta registrare in occasione della vittoria per 120-104 di Indiana a Chicago. Il play dei Pacers non perde neppure un pallone e diventa così il quinto giocatore della storia della lega a riuscirsi distribuendo al contempo un numero così elevato di assistenze per i compagni. Notte da ricordare pure per Jokic. Il centro di Denver colleziona una tripla doppia da 26 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, senza sbagliare neppure un tiro (11/11 dal campo), raggiungendo così al primo posto di sempre Chamberlain a quota tre partite concluse in tripla doppia con 100% al tiro. Grazie al dominio tutto tondo del serbo, i Nuggets hanno vita facile contro una Memphis priva di Morant e festeggiando un comodo successo per 142-105.

Gli altri risultati

Una performance da applausi la inscena anche Wembanyama e i suoi San Antonio Spurs sconfiggono 118-105 i Portland Trail Blazers, nonostante i 29 punti ciascuno di Brogdon e Grant. A completare il quadro dei risultati ecco la vittoria per 133-112 dei Los Angeles Lakers ai danni degli Charlotte Hornets, quella per 112-105 dei New Orleans Pelicans contro gli Utah Jazz di un Fontecchio da appena 5 punti e infine il colpo dei Miami Heat sul campo dei Golden State Warriors, ko per 114-102.

