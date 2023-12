Nba, Doncic ne fa 50: solo in due hanno segnato di più nel giorno di Natale

Milano, 26 dicembre 2023 - L'Nba Christmas Day ha avuto un grande protagonista. Fra tutte le stelle scese in campo, quella più luminosa è stata senza dubbio Luka Doncic. Lo sloveno ha trascinato i Dallas Mavericks al successo per 128-114 sul campo di Phoenix con una prestazione fenomenale. Per l'esattezza, la terza più efficace a livello offensivo nella storia delle partite disputate a Natale. Già, perché lo sloveno ha chiuso il match con 50 punti, esattamente lo stesso bottino messo a segno da Rick Barry nel 1960 in occasione della sfida fra i suoi San Francisco Warriors e i Cincinnati Royals. Meglio di loro hanno fatto solo Bernard King, autore nel 1984 di 60 punti in New York Knicks-New Jersey Nets, e Wilt Chamberlain, che il 25 dicembre 1961 fece registrare 59 punti (conditi con 36 rimbalzi) nella sconfitta dei suoi Philadelphia Warriors contro i New York Knicks.

Ennesimo traguardo per Luka Magic

Numeri che testimoniano la portata eccezionale della performance dell'ex Real Madrid, che contro i Suns ha collezionato anche 15 assist, 6 rimbalzi, 4 palle recuperate e 3 stoppate. Inoltre, con i 50 punti a referto, Doncic ha tagliato il traguardo dei 10 mila punti, diventando il settimo più veloce di sempre a riuscirci con 358 gare, le stesse che ha impiegato Bob McAdoo. In questa speciale classifica, il fuoriclasse dei Mavericks è alle spalle di mostri sacri come Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar (solo per citarne alcuni), ma ha fatto meglio ad esempio di LeBron James, che occupa la decima posizione.

Esordio da sogno per Jaime Jaquez Jr

Fra gli altri che si sono presi la scena per Natale ecco a sorpresa Jaime Jaquez Jr. L'ala di Miami ha guidato gli Heat, privi di Jimmy Butler, all'affermazione casalinga per 119-113 ai danni dei Philadelphia 76ers, costretti a rinunciare a Joel Embiid. Il rookie classe 2001 ha realizzato 31 punti: più di lui, nel giorno di Natale, hanno segnato solo sei esordienti nella lega. La prima posizione è detenuta - manco a dirlo - da Wilt Chamberlain con 45 punti, mentre il giocatore di origini messicane è riuscito a far meglio anche di Michael Jordan, che al suo debutto nel Christmas Day arrivò a quota 30 punti.

Leggi anche: Basket, Serie A: Milano fa suo il derby con Cremona e si avvicina alle Final Eight