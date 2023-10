Nba, dopo 20 anni ecco la stessa foto della schiacciata di LeBron all'esordio

Milano, 30 ottobre 2023 - LeBron James che schiaccia in campo aperto nell'arena dei Sacramento Kings. Un'immagine che torna a 20 anni esatti di distanza, tale e quale. Nel giorno del 20° anniversario del suo esordio nella NBA, avvenuto il 29 ottobre del 2003 all’Arco Arena di Sacramento con indosso la casacca dei Cleveland Cavaliers, ecco che la stella dei Los Angeles Lakers ha di nuovo affrontato i Kings, stavolta però al Golden1 Center. E come in occasione di quel precedente, anche in questo caso il 23 gialloviola ha mostrato uno dei pezzi migliori del repertorio, nonostante i quasi 39 anni: l'affondata in contropiede.

Le celebrazioni

Un gesto immortalato, esattamente come nel 2003, dall'obiettivo del fotografo Rocky Widner. La posa di King James è la medesima, con il braccio destro largo prima di schiacciare il pallone nel canestro. Fatta eccezione per gli scaldamuscoli e la manica indossati, la barba decisamente più folta e l'assenza della fascetta in testa (oltre ovviamente ai diversi colori sociali), sembra il solito scatto, peraltro dalla stessa posizione. L'immagine ovviamente ha fatto il giro dei social ed è stata ripresa anche dai canali ufficiali della Nba per celebrare l'anniversario. A proposito di celebrazioni: i Sacramento Kings hanno regalato a LeBron una sua foto incorniciata mentre vola a schiacciare alla sua prima partita nella lega e una bottiglia di vino assai costoso del 2003.

La partita

Venendo alla partita, essa è stata decisamente più amara per James, visto che i suoi Los Angeles Lakers sono usciti battuti dal Golden1 Center dopo un tempo supplementare con il punteggio di 132-127, incappando così nel secondo ko stagionale. Le similitudini con il 29 ottobre 2003 continuano quindi, dato che anche in quell'occasione LeBron si era dovuto arrendere ai Kings nonostante una prestazione da 25 punti, sei rimbalzi e nove assist. Il suo apporto non è mancato nemmeno stavolta. Il nativo di Akron ha infatti chiuso con 27 punti, 15 rimbalzi e otto assist, a cui vanno aggiunte però anche otto palle perse.

FRANCESCO BOCCHINI