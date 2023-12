Nba, Durant e Antetokounmpo trascinano Phoenix e Milwaukee

Milano, 28 dicembre 2023 - Kevin Durant insoddisfatto della situazione a Phoenix? Le voci riguardanti un possibile trasferimento dell'ex Oklahoma City, Golden State e Brooklyn si rincorrono in queste ore, ma nel frattempo l'ala dei Suns trascina i suoi al successo dopo tre sconfitte consecutive con la 18esima tripla doppia in carriera, facendo registrare 27 punti con 9/16 al tiro, 10 rimbalzi e 16 assist (massimo personale). Al Toyota Center di Houston, la squadra allenata da Frank Vogel si impone con il risultato di 129-113, guidata anche dai 27 punti dell'ex Eric Gordon, mentre ai Rockets non bastano i 47 della coppia formata da Alperen Sengun e Jalen Green.

Giannis e Luka super

Tripla doppia invece solo sfiorata per Giannis Antetokounmpo, che nella vittoria per 144-122 dei suoi Bucks ai danni dei Nets firma una prestazione da 32 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Milwaukee riscatta così immediatamente il ko rimediato nel Christmas Day a New York, spinta anche dai 27 punti di Khris Middleton. Dall'altra parte Brooklyn, priva di Dinwiddie, Claxton, Cam Johnson e Finney-Smith, e con Mikal Bridges schierato esclusivamente nella prima frazione, ha 21 punti da Jalen Wilson. Non sono sufficienti per Dallas i 39 punti del solito Luka Doncic, giunto alla 14esima partita nelle ultime 15 con almeno 30 punti a referto. Senza Kyrie Irving, i Mavericks sprecano un vantaggio anche di 20 lunghezze contro Cleveland e i Cavaliers ne approfittano per centrare l'affermazione in rimonta per 113-110. Super doppia doppia per Jarrett Allen, che colleziona 24 punti e 23 rimbalzi, mentre Caris LeVert chiude a quota 29 punti.

Gli altri risultati

Non si arresta la corsa a Ovest di Oklahoma City. Dopo aver sconfitto la capolista Minnesota, i Thunder mandano al tappeto anche i Knicks per 129-120 grazie ai 36 punti ciascuno di Jalen Williams (13/17 al tiro) e Shai Gilgeous-Alexander. Per New York invece il miglior marcatore è Julius Randle con 25 punti. A Est, alle spalle di Boston e Milwaukee, c'è Philadelphia, che sconfigge sul suo campo Orlando con i risultato di 112-92. Nonostante l'assenza di Joel Embiid, i 76ers hanno ragione dei Magic con 23 punti di Tyrese Maxey, 22 a testa di De'Anthony Melton e Tobias Harris, e la doppia doppia da 15 punti e 10 assist di Paul Reed. Infine, Toronto espugna senza grossi problemi il parquet di Washington. Eloquente il punteggio finale di 132-102 in favore dei Raptors, trascinati dalle doppie doppie di Pascal Siakam (22 punti e 11 rimbalzi) e di Scottie Barnes (20 punti e 12 rimbalzi). Solo cinque minuti di impiego e nessun punto per Danilo Gallinari.

