Nba, Embiid batte Jokic. Phoenix, che rimonta

Milano, 17 gennaio 2024 – Prometteva scintille il confronto fra Embiid e Jokic, due potenziali Mvp della regular season Nba, e le attese non sono state per nulla deluse. A vincere la sfida è stato il centro di Philadelphia, che ha chiuso con 41 punti (seconda volta consecutiva a questa quota), con 13/22 dal campo, oltre a 10 assist distribuiti ai compagni e 7 rimbalzi catturati. Doppia doppia anche per il lungo serbo, autore di un prestazione da 25 punti e 19 rimbalzi, che tuttavia non è bastata ai suoi Denver Nuggets, sconfitti per 126-121. Da segnalare per i 76ers anche le prove di Maxey e Harris, che hanno combinato per 49 punti, mentre dall'altra parte ecco i 20 punti di Porter Jr. e la performance da 17 punti e 10 assist di Murray.

George stende i Thunder

A prendersi la scena nella notte Nba oltre a Embiid è stato George, che ha trascinato i Clippers al nono successo nelle ultime 11 uscite con 38 punti (di cui 28 nella ripresa), 7 rimbalzi e 5 assist. La franchigia di Los Angeles ha fatto suo il match d'alta classifica a Ovest contro Oklahoma City, mandata al tappeto per 128-117 nonostante il tentativo di rimonta dei Thunder nell'ultimo quarto. Per la compagine guidata in panchina da coach Lue, hanno prodotto 16 punti a testa Leonard e George. Sul fronte opposto, Jalen Williams ha messo a referto 25 punti, risultando il miglior marcatore dei suoi, con Gilgeous-Alexander e Dort ad aggiungerne 19 a testa. Con questa affermazione, i Clippers si sono avvicinati ai primi tre posti della Western Conference, la cui vetta continua ad essere occupata dai Minnesota Timberwolves, davanti a Oklahoma City e ai campioni in carica di Denver.

Phoenix rimonta da -17 nell'ultimo quarto

Al momento sarebbero qualificate al play-in sia Phoenix che Sacramento, che si sono affrontate nella notte. I Suns hanno inscenato una rimonta pazzesca: sotto di 17 punti con poco più di cinque minuti da disputare nell'ultima frazione, la formazione di coach Vogel ha saputo recuperare lo svantaggio, conquistando la vittoria per 119-117 grazie ai liberi decisivi di Durant. Durant che ha segnato 27 punti, due in meno rispetto ad Allen, mentre Booker e Nurkic hanno timbrato una doppia doppia ciascuno: il primo da 16 punti e 11 assist, il secondo da 10 punti e 15 rimbalzi. Per le speranze dei Kings non sono state sufficienti la prestazione da 33 di Fox e l'ennesima tripla doppia di Sabonis, che ha concluso la gara con un bottino di 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist.

