Nba Finals, Boston più vicina al titolo: Dallas ancora ko. Celtics avanti 2-0

Milano, 10 giugno 2024 – Boston vola sul 2-0 nelle Nba Finals. Il titolo adesso è più vicino per i Celtics, che si impongono di nuovo al TD Garden contro Dallas, stavolta ko 105-98. Nel finale è decisiva la stoppata di White su Washington e il canestro di Brown per sigillare il successo dei padroni di casa, guidati in attacco da un Holiday da 26 punti, oltre a 11 rimbalzi catturati. Doppia doppi anche per Tatum (18 punti e 12 assist), mentre dall'altra parte non basta la tripla doppia di Doncic. Lo sloveno, che non era dato in condizioni ottimali in vista della palla a due, chiude con 32 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist, ma viene lasciato troppo solo dai compagni. La serie ora si sposta in Texas, all'American Airlines Center, dove i Mavericks saranno necessariamente chiamati a reagire, onde evitare di lasciare via libera agli avversari verso quello che sarebbe il 18esimo anello della loro storia.

Il racconto dell'incontro

Cominciano meglio i ragazzi di coach Kidd, che vanno più volte avanti di cinque lunghezze, trascinati da un Doncic in palla sin dalle prime battute. A tenere attaccati i Celtics è invece Porzingis, anche se ci pensa Al Horford a chiudere il quarto d'apertura con la tripla del 26-25 per Dallas. Doncic continua a crivellare la retina anche in avvio di seconda frazione e i Mavericks restano davanti: dopo l'ennesimo canestro dell'ex Real Madrid, i viaggianti toccano il +6 (35-29) al 14'. La risposta dei verdi è perentoria e con un 9-0 di parziale si materializza il sorpasso. La sfida prosegue sui binari dell'equilibrio e con le due formazioni a scambiarsi il comando del risultato. Almeno fino all'ultimo minuto, quando l'ispirato Holiday infila la bomba del +5 Boston. All'intervallo poi il tabellone luminoso recita 54-51 per la formazione di coach Mazzulla, nonostante Doncic sia già a quota 23 punti.

Ad inizio ripresa Dallas torna davanti, prima del break di 8-2 dei Celtics. Celtics che poco dopo assesta un altro colpo agli avversari: 10-0 di parziale grazie in particolare alle iniziative di Tatum e Holiday e i texani scivolano a -12 sul 75-63 a 2'57'' dal termine della terza frazione. Brown fa anche +13, poi in un amen ecco il 7-0 dei Mavs, che si riavvicinano a -6. Doncic e compagni tuttavia incassano la bomba da metà campo di Pritchard che scrive 83-74 al 36'. Sono un paio di buone iniziative di Irving a permettere a Dallas di mantenersi in scia dei locali in apertura di ultimo periodo. Ma il controllo del match è in mano a Boston, che con White ritrova il +12 a poco più di 6 minuti dalla conclusione. A 3'34'' dalla sirena, sono 14 le lunghezze che separano le due sfidanti dopo un'altra bomba di White. Gara decisa? Nemmeno per sogno. Con un parziale di 9-0, i Mavs riaprono i giochi. Nella volata però sono la stoppata di White e l'appoggio di Brown a regalare ai Celtics il 2-0 nella serie.

