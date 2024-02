Nba, la magia di Curry stende Phoenix. L'ottimo esordio di Fontecchio non basta a Detroit

Milano, 11 febbraio 2024 - La magia di Curry regala la sesta vittoria nelle ultime sette partite agli Warriors. La tripla siderale del numero 30 di Golden State (30 punti per lui alla fine) vale il successo contro un'altra squadra in gran forma come Phoenix, che deve alzare bandiera bianca per 113-112. Non bastano ai Suns le prestazioni di Booker, autore di 32 punti e del canestro che aveva regalato ai suoi il +2 a pochi secondi dalla conclusione, e di Durant, che chiude con una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi. Dall'altra parte, oltre al già citato Curry, da sottolineare i 21 punti di Kuminga. Restando a Ovest, netta affermazione di Dallas ai danni di Oklahoma City, che si arrende per 146-111. I Mavericks partono fortissimo nella prima frazione, mettendo a referto 47 punti, e da lì in poi la gara è indirizzata in favore dei texani, che beneficiano dei 32 punti di Doncic e dei 25 di Irving.

Fontecchio super, Cleveland non si ferma più

Non basta a Detroit il super esordio di Fontecchio. L'azzurro, alla prima con la nuova casacca, realizza 20 punti e cattura 9 rimbalzi a Los Angeles, ma sono i Clippers ad avere la meglio in rimonta per 112-106. Decisive per i padroni di casa le prove di George (33 punti) e Leonard (24). Colpo in trasferta di Indiana a New York. I Pacers, trascinati soprattutto dai 23 punti di Turner e dalla doppia doppia da 22 punti e 12 assist di Haliburton, festeggiano la vittoria per 125-111, mentre per le speranze dei Knicks non sono sufficienti i 39 punti di super Brunson. Non trova sosta la marcia di Cleveland, che a Toronto ottiene il nono successo consecutivo. I Raptors si arrendono per 119-95. Interrompono la striscia negativa di quattro ko in fila i Philadelphia 76ers, che sbancano il parquet di Washington per 119-113, guidati dai 28 punti di Maxey e dalla doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Council IV.

Gli altri risultati

E' Murray il protagonista della vittoria per 122-113 degli Atlanta Hawks sugli Houston Rockets. Il play sigla 34 punti, mentre sull'altro fronte si registra la tripla doppia da 26 punti, 14 rimbalzi e 10 assist di Jalen Green. A completare il quadro dei risultati ecco l'affermazione per 123-103 dei Brooklyn Nets contro i San Antonio Spurs, quella per 114-108 degli Orlando Magic ai danni dei Chicago Bulls dopo un tempo supplementare, il successo per 115-106 degli Charlotte Hornets contro i Memphis Grizzlies e quello per 93-84 dei New Orleans Pelicans in casa dei Portland Trail Blazers.

