Nba, i Lakers si rialzano con LeBron. Irving e Doncic stendono Minnesota

Milano, 8 gennaio 2024 – I Lakers rialzano la testa, prendendosi il derby di Los Angeles e provando a mettersi alle spalle il periodo complicatissimo post vittoria della prima edizione della Nba Cup. I gialloviola mandano al tappeto i Clippers nel finale, imponendosi con il risultato di 106-103. Il protagonista - manco a dirlo - è LeBron James, che chiude con 25 punti a referto, 7 assist e una spettacolare schiacciata in testa a George. George che è il miglior marcatore della sua squadra, assieme a Zubac (che tira giù 19 rimbalzi), con 22 punti, mentre Leonard e Harden realizzano 15 punti a testa. Dall'altra parte, oltre all'apporto di King James, c'è da sottolineare anche la doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi di Davis. Per i Lakers si tratta del 18esimo successo stagionale, che ridà ossigeno e rilancia le speranze della truppa di coach Ham di agguantare il treno playoff o quantomeno la qualificazione al play-in.

Golden State piange, Denver sorride, Minnesota si ferma

Traguardi questi che al momento verrebbero mancati da Golden State, che contro Toronto incappa in un ko casalingo. I Raptors passano al Chase Center, festeggiando la vittoria per 133-118, propiziata soprattutto dai 37 punti di Barrett, mentre i Dubs soffrono la brutta prestazione di Curry, fatta di appena 9 punti e nessuna tripla a bersaglio (è la seconda volta che gli capita in questa annata). Non bastano ai Warriors i 25 punti dell'altro Splash Brother, ossia Thompson, e la doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi di Jackson-Davis. Chi può sorridere sono i Denver Nuggets, che travolgono i Detroit Pistons per 131-114, con un Murray da 37 punti e uno Jokic da soli 4 punti, ma che distribuisce ai compagni la bellezza di 16 assist. I campioni in carica recuperano una gara di svantaggio dalla capolista della Western Conference, Minnesota, che cade a Dallas sotto i colpi della coppia composta da Irving e Doncic, che combina per 69 punti. I Mavericks hanno ragione dei Timberwolves per 115-108 nonostante i 36 punti di Edwards e i 24 di Towns.

Gli altri risultati

A Orlando va in scena lo spettacolare duello fra Banchero e Young. Il primo timbra 35 punti, il secondo 31 e dopo un tempo supplementare i Magic sconfiggono gli Atlanta Hawks con il risultato di 117-110. Crollano sul parquet amico i Sacramento Kings, battuti 133-100 dai New Orleans Pelicans di un super McCollum da 30 punti. A completare il quadro dei risultati della notte Nba c'è l'affermazione per 121-115 dei Memphis Grizzlies a Phoenix, con Jackson Jr. a collezionare una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi, mentre per i Suns non sono sufficienti i 24 punti di Booker, i 23 di Durant e la doppia doppia da 18 punti e 19 rimbalzi di Nurkic.

