Nba, super Maxey da 50 punti. Gallinari non basta a Washington

Milano, 13 novembre 2023 – La seconda miglior prova stagionale in Nba dopo quella da 54 punti di Giannis Antetokounmpo la firma Tyrese Maxey, che trascina i Philadelphia 76ers al successo per 137-126 ai danni degli Indiana Pacers. Il classe 2000 si carica la squadra sulle spalle assieme a Joel Embiid, autore di una doppia doppia da 37 punti e 13 rimbalzi, e diventa la prima guardia della sua franchigia dal 2005 a segnare almeno 50 punti. L'ultimo a riuscirci era stato un idolo per Phila come Allen Iverson. Per Maxey una prestazione tutto tondo, con 20/32 al tiro (di cui 7/11 da oltre l'arco dei 6,75), 7 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. L'esterno ha dedicato il successo al compagno di squadra Kelly Oubre Jr, investito da una vettura e costretto a stare fermo ai box a lungo per recuperare del tutto. "Sono sicuro che Tyrese stesse pensando a lui, come tutti noi. Abbiamo bisogno di Kelly perché è una parte importante di questa squadra. Stasera ci è mancato, ma deve prendersi il suo tempo", le parole di Maxey, uno dei principali protagonisti di una Philadelphia giunta all'ottava vittoria consecutiva e capolista dell'Eastern Conference.

Gli altri risultati

Dando uno sguardo agli altri risultati della notte Nba, spiccano i 75 punti della coppia di Dallas formata da Irving e Doncic, con il primo a bersaglio con 35 punti e il secondo con 30 nel successo per 136-124 dei Mavericks sui New Orleans Pelicans. Trentacinque punti anche per Gilgeous-Alexander 35, che assieme ad un Jalen Williams da 31 punti, spinge gli Oklahoma City Thunder alla vittoria per 111-99 contro i Phoenix Suns. Un Curry da 38 non basta invece ai Golden State Warriors contro i Minnesota Timberwolves, che si impongono per 116-110 grazie ai 33 punti di Edwards. Scavalla quota 30 pure Ball, ma i 32 punti dell'esterno degli Charlotte Hornets non sono sufficienti per avere la meglio dei New York Knicks, che festeggiano con il risultato di 129-107. L'ultimo giocatore a firmare una prova da almeno 30 punti è Davis, che ne realizza esattamente 30 contro i Portland Trail Blazers, trascinando così i Los Angeles Lakers all'affermazione per 116-110.

Gallo non basta a Washington

In chiave azzurra, da segnalare i 12 punti di Danilo Gallinari nella sconfitta per 102-94 dei suoi Washington Wizards contro i Brooklyn Nets. "Sto cercando di fare al meglio il mio lavoro, è quello che si aspettano da me. Sono contento - le parole dell'ex Boston ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Voci di mercato? Non ci faccio caso, fa parte del gioco e del business Nba. Non è un pensiero che ho e una cosa a cui penso. Quando sarà il momento, se ci sarà, lo affronterò come sempre. È fuori dal mio controllo, siamo un po' spettatori in queste situazioni".

