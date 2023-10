Nba, mercato: Harden va ai Los Angeles Clippers

Milano, 31 ottobre 2023 - Il mercato scuote la Nba. Nelle ultime ore si è concretizzato lo scambio fra Clippers e Sixers che porterà James Harden a Los Angeles. Con la guardia ex Houston, anche il veterano P.J. Tucker e il rookie serbo Filip Petrusev. A Philadelphia invece finiscono, oltre a una prima scelta non protetta al Draft 2028, due seconde scelte, uno swap su una futura scelta, Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington e K.J. Martin, per un totale di sette giocatori coinvolti. I Clippers inoltre inseriranno nella trade un'ulteriore prima scelta in arrivo da una terza squadra coinvolta, mentre i Sixers, per liberare lo spazio necessario a roster, hanno tagliato Danny Green.

Quarta squadra dal 2021

A Los Angeles, Harden andrà a comporre un quartetto mica da ridere con l'ex compagno a Oklahoma e Houston Russell Westbrook, Kawhi Leonard e Paul George. Giocatori che forse hanno già dato il meglio di loro stessi, ma che sono sempre pericolosi da affrontare nei playoff. Se la squadra allenata da Tyronn Lue sarà capace di ricoprire il ruolo di contender per il titolo Nba, questo lo si capirà però solo nel corso della stagione, che per i Clippers è iniziata con due vittorie e una sconfitta. Clippers che rappresentano la quarta formazione per Harden dal 2021 a oggi (in precedenza Houston Rockets, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers).

Cercasi nuovi equilibri

Ma che tipo di rinforzo rappresenta il Barba per Los Angeles? Come Westbrook, anche Harden è un giocatore in grado di creare per se stesso e per i compagni, ma con un tiro decisamente più pericoloso rispetto al playmaker classe '88. Nell'ultima stagione, il nuovo acquisto dei Clippers ha viaggiato a 21 punti (con il 44% dal campo) e quasi 11 assist di media. A coach Lue il compito di trovare nuovi equilibri dopo l'arrivo di Harden, che per il peso mediatico e le capacità tecniche è un giocatore ingombrante.

