Nba, striscia di sconfitte interrotta per Milwaukee. Bene anche Minnesota e San Antonio

Milano, 8 novembre 2024 - Dopo sei sconfitte consecutive, Milwaukee torna a sorridere e lo fa grazie soprattutto alle sue stelle più luminose: Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo. Contro Utah, l'ex Portland mette a referto 34 punti e 7 assist, mentre il greco fa registrare una doppia doppia da 31 punti e 16 rimbalzi. Sono loro due a scavare il solco decisivo nella terza frazione, quando la compagine di coach Doc Rivers piazza un parziale di 17-1, e a consegnare nelle mani dei Bucks il successo (il secondo stagionale) per 123-100, nonostante dall'altra parte Clarkson segni 18 punti. Prosegue invece il momento "no" dei Jazz, che al momento hanno un record di 1-7.

Minnesota espugna Chicago

Un altro dei protagonisti della notte Nba è Edwards, che rifila 33 punti a Chicago. Randle ci aggiunge una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, Gobert firma 21 punti, Conley scrive 14 punti più 11 assist e Minnesota supera in trasferta i Bulls per 135-111, con i padroni di casa che incassano addirittura 45 punti (segnandone solo 24) nel quarto periodo. Gli ultimi ad arrendersi Vucevic (25 punti) e White (24 con 8 assist). Per la compagine guidata da Billy Donovan si tratta del quarto ko di fila, mentre i Timberwolves sono alla loro quinta affermazione, con anche tre sconfitte.

Vittoria per Popovich

Pur senza il loro condottiero Gregg Popovich, out per problemi di salute non meglio specificati, San Antonio manda al tappeto sul campo amico Portland con il risultato di 118-105. La formazione allenata momentaneamente da Mitch Johnson viene spinta al successo dalla coppia formata da Johnson (17 punti e 11 rimbalzi) e Branham (17 punti). Per le speranze dei Trail Blazers non sono sufficienti la doppia doppia di Ayton da 21 punti e 10 rimbalzi, e i 21 punti di Grant. Gara non indimenticabile per Wembanyama, che tira 4/13, ma sfiora comunque la doppia doppia, terminando la sfida con 12 punti e 8 rimbalzi, oltre a 3 stoppate. Il francese a fine partita interviene sull'assenza di Popovich. "Non siamo in contatto diretto con Popovich, ci tengono informati sullo stretto necessario. Ma non sono preoccupato per lui: so che tornerà presto con noi", il messaggio del centro degli Spurs.

