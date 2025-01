Nba, Morant stende Minnesota. Fontecchio sorride con Detroit

Milano, 12 gennaio 2025 - Solo quattro le partite disputate nella notte in Nba. Tre infatti vengono rinviate: Lakers-San Antonio Spurs e Clippers-Charlotte Hornets a causa degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles, mentre Atlanta Hawks-Houston Rockets per neve. La scena così se la prende soprattutto Morant, che firma il canestro della vittoria in Minnesota-Memphis. I Grizzlies si impongono con il risultato di 127-125, con la loro star a segnare gli ultimi 4 punti, dopo non aver brillato per tutto l'incontro. I Timberwolves possono mangiarsi le mani per il vantaggio sprecato nell'arrivo in volata, dove pesa il doppio errore dalla lunetta di Gobert. Ai padroni di casa non basta la doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi di DiVincenzo, mentre Edwards viene limitato a 15 punti e fallisce per due volte il tiro che sarebbe valso ai suoi il successo. Dall'altra parte il miglior marcatore è Jackson Jr, che conclude la sfida con 33 punti a referto.

Sorridono Miami, Detroit e Phoenix

Affermazione esterna anche per Miami, che travolge Portland ottenendo così la terza vittoria consecutiva. Gli Heat festeggiano per 119-98, trascinati soprattutto da un Herro da 32 punti. Ottimo anche il contributo di Jovic, che in uscita dalla panchina sigla 21 punti, e di Adebayo, che fa registrare una doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi. Inutili per i Trail Blazers le prove di Simons, autore di 28 punti, e Avdija, che firma una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi. Difende il proprio parquet invece Detroit, che alla Little Caesars Arena stende Toronto con il risultato di 123-114. I Pistons sono spinti al successo da un Cunningham in tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 17 assist, e Hardaway Jr, che termina il match con un bottino di 27 punti. Nel finale è decisivo anche Beasley, che insacca la tripla che di fatto manda in archivio la gara. Fontecchio aiuta i suoi con 9 punti in 15 minuti di impiego. Insufficienti per i Raptors i 25 punti di Quickley. Infine, il quadro viene completato dall'affermazione di Phoenix ai danni di Utah per 114-106. Per i Suns, Booker e Durant combinano per 59 punti, e Allen infila le bombe della staffa, mentre sul fronte Jazz, Markkanen scrive 24 punti e Kessler va in doppia doppia con 16 punti e 13 rimbalzi.

