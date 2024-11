Nba, Okc sconfigge i Lakers. Boston espugna Chicago

Milano, 30 novembre 2024 - Penultimo turno di Nba Cup nella notte. Se Atlanta, Golden State e Houston sono già qualificate ai quarti, le altre che accederanno alla fase ad eliminazione diretta sono ancora da decidere. I campioni in carica della competizione, i Lakers, rischiano di essere esclusi. I gialloviola perdono in casa per 101-93 di fronte ad Oklahoma City, trascinata al successo dal solito Gilgeous-Alexander, autore di 36 punti (compresi i liberi della staffa), con anche 9 assist. Bene anche Jalen Williams (19 punti e una palla recuperata decisiva nel finale) e Hartenstein (18 rimbalzi), mentre dall'altra parte il rookie Knecht chiude con 20 punti. Delude la coppia Davis-LeBron James (solo 27 punti in due).

Sorride Fontecchio, bene Boston

Colpo esterno anche per Detroit sul parquet di Indiana. I Pistons credono nel passaggio del turno, a maggior ragione dopo l'affermazione per 130-106 contro i Pacers, grazie al contributo offensivo di Beasley (25 punti), Cunningham (24 punti e 11 assist) e Ivey (23 punti). Fontecchio gioca 17 minuti e mette a referto 5 punti. Vittoria in volata per 93-92 di Minnesota ai danni dei Clippers. A guidare i Timberwolves ci pensa Edwards con 21 punti. Inutile per la franchigia di Los Angeles la doppia doppia da 20 punti e 13 assist di Harden. Boston non dà scampo a Chicago al termine di un match ad alto punteggio. L'incontro va in archivio sul 138-129 per i Celtics di un super Tatum da 35 punti e 14 rimbalzi. Pritchard contribuisce con 29 punti. Ai Bulls non bastano la doppia doppia da 32 punti e 11 rimbalzi di Vucevic e i 29 punti di LaVine.

Gli altri risultati

Netta affermazione degli Orlando Magic in quel di Brooklyn. I Nets, privi di Thomas e Schroder, alzano bandiera bianca per 123-100, affondati dai 29 punti di Franz Wagner. Infine, vittorie casalinghe per i Miami Heat ai danni dei Toronto Raptors, ko 121-111 (26 punti di Butler, 23 di Herro e tripla doppia da 14 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Adebayo), e per i Portland Trail Blazers contro i Sacramento Kings, sconfitti 115-106 (26 punti e 9 rimbalzi per Ayton).

