Nba, Philadelphia ai playoff. Miami-Chicago per l'ultimo posto a Est

Milano, 18 aprile 2024 – Philadelphia conquista la testa di serie numero 7 nel tabellone playoff della Western Conference, mentre l'ottava piazza se la giocheranno Miami e Chicago, con quest'ultima che elimina Atlanta. I Sixers hanno ragione degli Heat per 105-104, trascinati da un Batum da 20 punti. Il veterano francese è decisivo nella rimonta dei suoi, che all'intervallo erano sotto di 12 lunghezze (anche -14 nel secondo tempo). Nel terzo periodo, il classe '88 spara tre triple (alla fine saranno sei) e riavvicina gli avversari. Nella quarta frazione a guadagnarsi le luci della ribalta è Embiid. L'Mvp della regular season di un anno fa non è ancora al meglio della condizione, tira con basse percentuali (6/17 dal campo), ma segna comunque 23 punti e ci aggiunge 15 rimbalzi. Dall'altra parte, Butler si fa male ad un ginocchio (è in dubbio per la seconda sfida di play-in) e senza di lui la truppa di coach Spoelstra fatica tremendamente in attacco, anche alla luce delle assenze da inizio gara di Rozier e Robinson. Il canestro partita porta la firma di Oubre, che confeziona un gioco da tre punti. La risposta degli Heat non va a buon fine, dato che Batum stoppa Herro (25 punti, ma con 9/27 al tiro...), e così Phila può festeggiare l'accesso ai playoff, dove incontrerà al primo turno i New York Knicks.

White ne segna 42, Atlanta eliminata

Sarà invece Miami-Chicago a decretare la sfidante dei Boston Celtics. I Bulls infatti mandano al tappeto Atlanta, imponendosi per 131-116. DeRozan e compagni cominciano fortissimo la contesa, volando a +18 (40-22) al termine del primo quarto. Ma nel secondo, ecco il parziale di 14-0 degli Hawks, che all'intervallo devono recuperare appena sei lunghezze. Nella terza frazione lo svantaggio si riduce anche a -2, prima della sfuriata di White, che terminerà il match con 42 punti. Chicago dà un altro strappo, assestando di fatto il colpo del ko ad Atlanta, a cui non basta un Murray da 30 punti. A 12 minuti dal termine il tabellone luminoso recita 110-92 e l'ultimo periodo diventa così di gestione per i Bulls, che hanno 24 punti e 12 rimbalzi da Vucevic e 22 punti più 9 assist da DeRozan. La squadra di coach Donovan ha adesso l'occasione di agguantare un accesso ai playoff che sembrava non alla portata. Tutto passa dalla rivincita con Miami, che nel 2023 eliminò proprio Chicago e sempre nel secondo atto del play-in. In questa annata, i precedenti sono in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa.

