Nba, ecco il programma del Christmas Day: spicca Lakers-Boston

Milano, 25 dicembre 2023 - Il Natale per gli appassionati di basket - come ogni anno - fa rima con Nba Christmas Day. Nella giornata odierna infatti è previsto un programma ricco di partite, dalle 18 (ora italiana) fino a notte inoltrata. Si comincia con la sfida fra i New York Knicks e i Milwaukee Bucks, rispettivamente sesti e secondi nella classifica della Eastern Conference, al momento comandata dai Boston Celtics. I giocatori più attesi? Ovviamente Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, mentre dall'altra parte gli occhi del Madison Square Garden saranno puntati soprattutto sui beniamini Jalen Brunson e Julius Randle.

Spicca Lakers-Celtics

Il menù prevede poi alle 20:30 il confronto fra i campioni in carica di Denver e Golden State. Il che significa soprattutto Nikola Jokic contro Stephen Curry. I Nuggets, seconda forza a Ovest alle spalle dei Minnesota Timberwolves, sono ovviamente favoriti, ma occhio alla voglia di risalire la graduatoria degli Warriors, che allo stato attuale delle cose disputerebbero il play-in per accedere ai playoff. Si continua poi alle 23 con una gara storica come quella fra Los Angeles Lakers e Boston. I Celtics vantano il miglior record assieme a Minnesota in questa stagione (22 vinte e appena 6 perse), mentre i gialloviola dopo essersi aggiudicati la prima edizione della Nba Cup hanno vissuto un periodo di flessione. Riflettori accesi su LeBron James, ossia il miglior marcatore nella storia dei Christmas Day.

Out Embiid

Fra le stelle in campo non ci sarà Joel Embiid. L'Mvp della scorsa annata e miglior marcatore di quella corrente con una media di 35 punti ad allacciata di scarpe dovrà infatti saltare la partita dei suoi Philadelphia 76ers a Miami (palla a due alle 2). Il motivo è presto detto: il centro classe '94 ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante il match contro i Toronto Raptors. Gli Heat di Jimmy Butler proveranno quindi ad approfittare dell'assenza di Embiid per centrare la vittoria contro la terza forza della Eastern Conference. Saranno regolarmente protagoniste sul parquet invece le coppie di assi Kevin Durant-Devin Booker e Luka Doncic-Kyrie Irving, che si affrontano alle 4:30 nella gara che chiude il programma, ossia quella fra i Phoenix Suns e i Dallas Mavericks.

Dove vedere le partite

New York Knicks-Milwaukee Bucks: ore 18, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e Now;

Denver Nuggets-Golden State Warriors: ore 20:30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e Now;

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: ore 23, diretta su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e Now;

Miami Heat-Philadelphia 76ers: ore 2, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e Now;

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: ore 4:30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e Now

