Nba, Oklahoma City sempre più prima ad Ovest. Indiana stende Boston

Milano, 30 dicembre 2024 - Lo scontro d'alta classifica della Western Conference se lo aggiudica Oklahoma City. La capolista stende in casa la prima delle inseguitrici, ossia Memphis, con il risultato di 130-106. Una prova di forza impressionante quella dei Thunder, guidati come sempre da Gilgeous-Alexander. Dopo un primo periodo equilibrato, non c'è più storia già dalla seconda frazione e ai Grizzlies non bastano i 22 punti di Bane per contenere le sfuriate dei locali, che ottengono la 26esima vittoria stagionale, allungando ulteriormente sulle rivali per il primato a Ovest, visto che anche Houston va al tappeto. Stop interno per i Rockets, messi ko dai Miami Heat per 104-100. I texani soccombono sotto i colpi di Herro (27 punti) e Jovic (18). Herro che nel finale è coinvolto in una rissa con Thompson: i due vengono espulsi assieme a Rozier, Green, coach Udoka e il suo vice Sullivan. Inutili per i padroni di casa le prestazioni di Brooks (22 punti) e Sengun (18 punti e altrettanti rimbalzi).

Tonfo interno per Boston

La notizia della notte Nba è tuttavia la caduta di Boston. Al Td Garden, i campioni in carica vengono sorpresi da Indiana, che passa con il punteggio di 123-114. I Pacers resistono ai tentativi di fuga degli avversari, anche a +10 nel corso del secondo periodo, e poi nell'ultimo quarto piazzano la zampata decisiva con Haliburton, che con 31 punti è il miglior marcatore di una squadra che porta in doppia cifra cinque giocatori oltre al suo playmaker. Anche Brown chiude con 31 punti, mentre Tatum e Pritchard combinano per 43 punti.

Gli altri risultati

Restando a Est, Orlando rimonta Brooklyn da -21 nel secondo tempo e festeggia il successo per 102-101. I Magic vengono presi per mano soprattutto da da Silva e Bitadze (rispettivamente, 21 e 19 punti), anche se il canestro determinate porta la firma di Anthony. Per le speranze dei Nets non sono sufficienti i 25 punti di Thomas. Affermazione sul filo di lana anche per i Minnesota Timberwolves, che sconfiggono San Antonio con il risultato di 102-100 grazie in particolar modo ad un DiVincenzo da 26 punti e ad un Gobert da 17 punti e 15 rimbalzi. Sul fronte Spurs Wembanyama fa registrare 34 punti.

