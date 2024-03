Nba, Denver ad un passo dalla vetta a Ovest. Houston non si ferma più

Milano, 22 marzo 2024 – La Western Conference potrebbe presto avere un nuovo padrone. Già, perché il sorpasso in vetta alla classifica di Denver ai danni degli Oklahoma City Thunder (che, a loro volta, hanno scavalcato da poco i Minnesota Timberwolves) si avvicina. Nella notte, i campioni in carica conquistano la 13° vittoria nelle ultime 15 uscite, battendo in casa New York. Finisce 113-100, con i Nuggets trascinati al successo dalla tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 11 assist di Jokic e da un Porter Jr. da 31 punti. Bene anche Murray, che chiude con 23 punti. Dall'altra parte non bastano i 26 punti di Brunson e i 20 di Hartenstein.

Dallas sorpassa Sacramento

Entrano in zona playoff a Ovest i Dallas Mavericks, che sconfiggono nettamente gli Utah Jazz, ko per 113-97. Il protagonista, manco a dirlo, è Doncic, che sfiora la tripla doppia, facendo registrare una prova da 34 punti, nove rimbalzi e otto assist. I texani salgono al sesto posto, approfittando della clamorosa caduta di Sacramento a Washington contro la franchigia con il peggior record della lega. Nonostante i 45 punti della coppia formata da Fox e Monk, e la doppia doppia di Sabonis (14 punti e altrettanti rimbalzi), i Kings cedono il passo agli Wizards per 109-102. Decisiva per l'affermazione dei locali la prestazione da 31 punti di Kuzma.

Houston "on fire"

Restando a Ovest, i Phoenix Suns mandano al tappeto Atlanta per 128-115 grazie soprattutto ai 30 punti di Booker. Per le speranze degli Hawks non sono sufficienti i 29 punti di Murray. Sorride pure Houston, che contro Chicago ottiene il settimo successo consecutivo, tenendo così vive le speranze di agguantare la qualificazione al play-in. Jalen Green sigla 26 punti, Landale va in doppia doppia con 17 punti e 12 rimbalzi: i Rockets si impongono 127-117 nonostante i Bulls abbiano 35 punti da Dosunmu e una doppia doppia da 16 punti e 14 da Vucevic. Il distacco dei texani dal decimo posto resta di due gare e mezzo.

Gli altri risultati

Affermazione per i Milwaukee Bucks in quel di Brooklyn per 115-108. Al rientro in campo, Giannis Antetokounmpo mette a referto 21 punti. Meglio di lui fa Lillard, che segna 30 punti e distribuisce 12 assist. A completare il quadro dei risultati della notte c'è la vittoria per 121-106 degli Orlando Magic contro i New Orleans Pelicans. Banchero va in tripla doppia, la sua seconda in carriera, con 20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.