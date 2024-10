Nba, Oklahoma City meglio di Denver. Boston vince ancora

Milano, 25 ottobre 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica Oklahoma City, che al debutto stagionale sbanca Denver, mandando subito un chiaro messaggio alle contendenti alla corsa alle posizioni di vertice della Western Conference. La sfida della Ball Arena va in archivio sul risultato di 102-87 in favore degli ospiti. Il protagonista, manco a dirlo, è Gilgeous-Alexander, autore di 28 punti (con anche 8 assist). Super anche la prova di Holmgren, che fa registrare una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi. Dall'altra parte non basta ai Nuggets, che tirano malissimo dal campo, la tripla doppia di Jokic, che chiude con 16 punti, 12 rimbalzi e 13 assist.

Randle ed Edwards stellari

Restando a Ovest, Minnesota ha ragione di Sacramento, che non riesce a difendere il proprio parquet. I Timberwolves, che alla prima stagionale avevano perso contro i Los Angeles Lakers, vengono guidati al successo dalla coppia composta da Randle ed Edwards, che combinano per 65 punti. Sugli scudi pure Reid, che mette a referto una doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi. Sull'altro fronte DeRozan realizza 26 punti, Sabonis ne aggiunge 24 e Murray va in doppia doppia (23 punti e 11 rimbalzi), ma i Kings si arrendono in volata per 117-115.

Boston non sbaglia

Affermazione "on the road" anche per Boston, che centra la seconda vittoria di questa regular season. Dopo aver mandato al tappeto New York al Td Garden, la compagine di coach Joe Mazzulla supera anche Washington per 122-102, mandando in archivio la pratica già dopo tre periodi. La scena per i Celtics se la prendono sempre loro tre: Brown, Tatum e White. Il primo firmando 27 punti, il secondo con una doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi, mentre il terzo con una prova da 19 punti. Nelle file dei Wizards, da segnalare i 26 punti di Poole e l'esordio in Nba (piuttosto difficoltoso) della seconda scelta assoluta allo scorso Draft, ossia Alexandre Sarr.

A Dallas il derby texano

Debutto fortunato in maglia Mavericks per Klay Thompson. L'ex Golden State sigla 22 punti e aiuta Dallas, trascinata anche e soprattutto dai 28 punti di Doncic, ad imporsi nel derby texano contro San Antonio. Gli Spurs si arrendono per 120-109, pagando la performance non esaltante di Wembanyama (17 punti e 9 rimbalzi, ma 5/18 al tiro). Deludente la prima coi nerargento di Paul, che realizza appena 3 punti (ma con 8 assist distribuiti).

Leggi anche: Nba, notte speciale per la famiglia Ball: LaMelo e Lonzo tornano in campo dopo l'assenza