Nba, i Lakers vincono ancora con un Davis storico. Bronny verso la G League

Milano, 26 ottobre 2024 - I Lakers piazzano il bis, battendo - dopo Minnesota - anche Phoenix e prendendosi il comando della Western Conference assieme ai Golden State Warriors e ai New Orleans Pelicans. Erano addirittura 13 anni che la franchigia losangelina non cominciava la stagione con due vittorie consecutive. La seconda arriva ai danni dei Suns, sconfitti alla Crypto.com Arena per 123-116 nonostante 30 punti di Durant, 23 di Booker e un massimo vantaggio di +22 nel corso del match. Un margine che non è sufficiente contro la compagine allenata da JJ Redick, che rimonta fino al trionfo finale, guidata in particolar modo da Anthony Davis, autore di una prestazione da 35 punti e 8 rimbalzi.

Davis come Bryant e West

L'ex New Orleans ha iniziato alla grande la stagione: non accadeva da 19 anni che un gialloviola realizzasse almeno 30 punti nelle prime due partite di regular season. L'ultimo a riuscirci? Una leggenda assoluta dei Lakers come Kobe Bryant. Sempre a proposito di leggende, l'unico prima di Davis a firmare almeno 35 punti nelle prime due uscite era stato Jerry West nel 1969. Questo a testimonianza dell'impatto che sta avendo il numero 3, che contro Minnesota aveva chiuso la contesa a quota 36 punti, conditi anche da 16 rimbalzi e 3 stoppate. Un fattore insomma, così come un fattore contro Phoenix è Reaves, che fa registrare 26 punti e 8 assist, mentre LeBron James segna 21 punti e distribuisce 8 assist. The Chosen One sembra in gran forma e a fine partita dichiara di essere intenzionato a disputare tutte e 82 le gare di regular season, nonostante le quasi 40 primavere.

Bronny in G League

Parlando invece di Bronny, nemmeno un minuto sul parquet contro i Suns per il figlio di LeBron, che aveva debuttato in Nba contro i Timberwolves. Il classe 2004, dopo le trasferte in serie che attendono i Lakers dal 28 ottobre al 6 novembre, passerà in GLeague, così da avere la possibilità di accumulare minuti e crescere nel campionato di sviluppo. “Il nostro piano prevedeva fin dall’inizio che Bronny avrebbe fatto la spola tra i Lakers e la G League - le dichiarazioni del gm dei gialloviola, Rob Pelinka - Ne ho parlato più volte e l’ha fatto anche LeBron”.

Leggi anche: Basket Serie A, le partite della quinta giornata e dove vederle in tv