Nba, è storia: LeBron e Bronny in campo insieme. Celtics da sballo

Milano, 23 ottobre 2024 - Nella notte italiana, è stata scritta una pagina di storia in Nba. Per la prima volta, padre e figlio in campo insieme. Era già successo, con i medesimi protagonisti, in preseason e adesso è ricapitato in una gara ufficiale. Contro Minnesota, ecco che coach JJ Redick (al debutto sulla panchina dei Lakers) ha schierato contemporaneamente LeBron James e suo figlio Bronny, che ha così fatto il proprio esordio nel campionato di basket più importante del mondo dopo essere stato scelto dalla franchigia di Los Angeles allo scorso Draft con la chiamata numero 55. Il momento più atteso dalla Crypto.com Arena è arrivato a quattro minuti dalla fine del primo tempo, con LeBron e Bronny a fare il loro ingresso sul parquet l'uno al fianco dell'altro. Il più giovane dei James (20 anni) non è riuscito a trovare il canestro, venendo richiamato in panchina dal suo coach dopo un minuto e 19 secondi, mentre il padre - alla sua 22esima stagione nella lega - è rimasto in campo 35 minuti, collezionando 16 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate nella vittoria per 110-103 ai danni dei Timberwolves. Decisivo l'apporto di Anthony Davis, autore di una prova da 36 punti, 16 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate.

Le emozioni dei due James

"La famiglia per me è la cosa più importante di tutte. Facendo questo lavoro spesso mi sono assentato, adesso poter giocare con mio figlio è qualcosa di assolutamente straordinario. Lo considero uno splendido regalo, sono incredibilmente orgoglioso di lui”, ha detto LeBron a fine partita. "Si è trattato di un momento che non dimenticherò mai - ha aggiunto Bronny - Sono davvero grato per l’opportunità che mi è stata data, adesso voglio migliorare giorno dopo giorno”.

Record per i Celtics

Oltre alla famiglia James, la copertina nella notte se la sono presa i Celtics, che dopo aver ricevuto gli anelli di campioni Nba hanno inscenato al TD Garden una performance balistica impressionante di fronte a New York. Boston infatti pareggia il record di triple in una singola gara fatto registrare nel 2020 dai Milwaukee Bucks, sommergendo i malcapitati Knicks sotto 29 bombe. Dopo aver messo in chiaro le cose subito nel primo quarto (terminato 43-24), la truppa di coach Mazzulla ha allungato fino a toccare un vantaggio massimo di +30. A trascinare i padroni di casa è stato super Jayson Tatum, che ha chiuso l'incontro con un bottino di 37 punti e 10 assist. Sugli scudi pure la coppia White-Brown (47 punti).

