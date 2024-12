Nba, Cleveland stende Denver. Rissa in Phoenix-Dallas

Milano, 28 dicembre 2024 – Non si ferma la corsa di Cleveland, che si conferma la squadra con il miglior record in Nba. I Cavaliers ottengono la sesta vittoria consecutiva, piazzando il colpo sul campo di Denver con una prova offensiva da 149 punti segnati, contro i 135 dei padroni di casa. A trascinare gli ospiti sono Mitchell, autore di 33 punti, Mobley, che chiude a quota 26, e Garland, che ne aggiunge 25, mentre dall'altra parte non bastano i 27 a testa di Murray e Jokic, con il serbo che chiude in tripla doppia catturando 14 rimbalzi e fornendo 13 assist ai compagni. Decisivo il parziale di 16-0 in favore dei Cavs nella seconda frazione, che va in archivio con un +15 che Cleveland riuscirà a difendere fino alla fine. Sesto successo di fila anche per New York, che espugna il parquet di Orlando imponendosi per 108-85. I Magic, privi di Banchero e di Franz Wagner, si aggrappano a Suggs, che fa registrare 27 punti, ma non basta, perché i Knicks beneficiano delle prestazioni di un Brunson da 26 punti (oltre a 9 assist) e un Hart in doppia doppia con 23 punti e 13 rimbalzi.

Boston travolgente, Golden State in crisi

Netta affermazione per Boston, che manda al tappeto Indiana al Td Garden con il risultato di 142-105. I Celtics mettono subito in chiaro le cose e al termine del primo periodo sono già avanti di 17 lunghezze. I Pacers non riescono a reagire e vengono travolti da Brown, che realizza 44 punti. Doppia doppia sia per Tatum (22 punti e 13 rimbalzi) che per Pritchard (18 punti e 10 assist). Vittoria interna pure per i Clippers. la franchigia di Los Angeles ha la meglio per 102-92 di Golden State, presentatasi al match senza Curry. I locali vengono spinti al successo soprattutto da Powell, che scrive 26 punti, e Zubac, che firma 17 punti e tira giù 11 rimbalzi. Inutili per i Warriors i 34 punti siglati da Kuminga.

Gli altri risultati

Succede di tutto in Phoenix-Dallas. I Mavericks trionfano per 98-89 anche senza Doncic, ma a far parlare è anche e soprattutto la rissa che si verifica nel terzo quarto. Protagonisti in negativo Nurkic, Marshall e Washington, che vengono espulsi. Si mette invece in luce positivamente Irving, il miglior marcatore dei texani con 20 punti. Per i Suns invece risultano insufficienti i 35 di Durant. Esultano in trasferta pure i Minnesota Timberwolves, che stendono gli Houston Rockets per 113-112 grazie alla rimonta da -12 a 3' dalla conclusione. Randle firma 27 punti, ma il canestro risolutore è di Edwards (24 punti). Sugli scudi anche DiVincenzo con 22, mentre i padroni di casa hanno un Sengun da 38 punti e 12 rimbalzi. A completare il quadro dei risultati ecco New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 124-132 (Murphy 35 punti, McCollum 32; Jackson 33, Morant 25).

