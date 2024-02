NBA: Shai trascina Oklahoma contro i Kings, vince Boston contro Miami

Milano, 12 febbraio 2024 – Solo quattro squadre in campo in questa domenica di NBA visto il grande appuntamento del Superbowl. Il football costringe, dunque, anche la NBA a rivedere il suo calendario. La prima gara è in Florida sul campo dei Miami Heat arrivano i Boston Celtics per una classica della eastern conference. La sfida a distanza tra Herro e Tatum, due dei protagonisti di questa sfida, la vince lo 0 di Boston che con 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist regala ai suoi un successo importante e che conferma l'ottimo stato di forma della franchigia. Nel secondo match i Thunder, reduci dalla batosta di Dallas, ricevono i Kings. OKC vince e rialza subito la testa, rifilando 14 punti a Fox e compagni, con Shai Gilgeous-Alexander che ne fa 38 con sette assist. Ripercorriamo nel dettaglio le due gare.

Tatum e Brown fanno meglio di Adebayo e Herro, a Miami vince Boston

Il match è una rivincita delle ultime finali di conference, nonché una sfida tra due franchigie che da tempo sono grandi rivali. Gli Heat arrivano alla gara privi di Jimmy Butler, un'assenza pesante che però la squadra di Spoelstra riesce a limitare grazie alle prestazioni di Bam Adebayo e Tyler Herro. Durante la contesa si fanno male anche Richardson e Rozier, la stanchezza si fa sentire, la forza di Boston pure e grazie ai 25 e 9 rimbalzi di Porzingis, 20 e 9 rimbalzi di Brown e soprattutto un Jaylen Tatum da 26, 10 e 9 assist il match finisce 106-110 per la squadra del Massachusetts. Vittoria numero 41 in stagione per i Celtics a fronte di sole 12 sconfitte, dall'altra parte record poco sopra il 50%: 28 vinte e 25 perse.

OKC gioca un super terzo quarto e batte i Kings

Partita molto equilibrata nel primo tempo tra Oklahoma City e Sacramento, con le due squadre che sono separate da una manciata di punti. Nel terzo periodo però si spegne la luce per i Kings e, dall'altra parte, per OKC il canestro diventa gigante: 16-0 di parziale in apertura e gara indirizzata. Nell'ultimo quarti i Kings tentano anche di rientrare, tornando sotto la doppia cifra di svantaggio grazie al duo Malik Monk (26) e Domantas Sabonis, ma per i Thunder c'è uno scatenato Shai Gilgeous-Alexander che chiude con 38 punti e 7 assist, degna di nota anche la prestazione di Jalen Wlliams con 30, 9 rimbalzi e 6 assist. La vittoria va ai Thunder per 127 a 113.