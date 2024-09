Nba, i Sixers potrebbero trasferirsi da Philadelphia al New Jersey

Milano, 5 settembre 2024 - Philadelphia rischia di perdere i Sixers, che potrebbero trasferirsi in New Yersey. La questione ruota tutto attorno all'arena di gioco: il Wells Fargo Center ha quasi 30 anni (essendo stato inaugurato nell'agosto del 1996) e comincia a mostrare i segni del passare del tempo. La franchigia presieduta da Daryl Morey, che ha un contratto per il palazzetto in questione che scade nel 2031, vorrebbe realizzare una nuova arena da 1,3 miliardi di dollari nel distretto di Chinatown, ma per il momento resta solo un'idea, dato che la proposta non è ancora stata accettata. “Abbiamo lavorato instancabilmente negli ultimi cinque anni per costruire una sede a Philadelphia e le trattative sono ancora in corso con i leader della città riguardo alla nostra proposta a Market East - le parole della portavoce della proprietà, Molly Mita McEndy - La realtà è che non abbiamo più tempo per raggiungere un accordo che permetta ai Sixers di aprire la nostra nuova casa in tempo per la stagione NBA 2031-32. Dobbiamo quindi prendere sul serio tutte le opzioni possibili".

Fra cui appunto il trasferimento nel New Yersey: secondo Espn, alcuni funzionari statali hanno inviato un'offerta ai Sixers per utilizzare un terreno di proprietà statale a Camden per lo sviluppo di un enorme complesso, che includerebbe proprio la realizzazione di una arena Nba - dove giocherebbe la franchigia, alloggi - ma anche uffici e centri commerciali. Si parla di un progetto multimiliardario, sostenuto dal governatore Phil Murphy e che diventerebbe realtà sul sito dell’ex prigione statale adiacente al fiume Delaware e a nord del ponte Ben Franklin. A finanziare il tutto sarebbe l'Harris Blitzer Sports & Entertainment, ossia l’entità proprietaria dei Sixers. Per convincere la franchigia a traslocare, lo stato del New Jersey mette sul piatto 400 milioni di dollari in credito d’imposta, un’offerta che la franchigia considera "meritevole di approfondimento e di attenzione".

Se l'ipotesi trasferimento dovesse andare in porto, i Sixers si sposterebbero comunque di pochi chilometri, in quanto Camden è dall’altra parte del fiume rispetto a Philadelphia, con il Delaware a fare da confine naturale tra lo stato della Pennsylvania e il New Jersey. Peraltro, il campo di allenamento e gli uffici della franchigia si trovano proprio a Camden dal 2016.

