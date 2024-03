Nba, super duello Wembanyama-Brunson. Minny sbanca Denver

Milano, 30 marzo 2024 - Serata da ricordare per Wembanyama e Brunson in occasione di San Antonio-New York. Entrambi siglano il proprio massimo in carriera: il francese con 40 punti, a cui aggiunge anche 20 rimbalzi (era dal 1993 che un rookie non collezionava una doppia doppia con questi numeri, ossia dalla prestazione di Shaquille O’Neal da 46 punti e 21 rimbalzi); lo statunitense addirittura con 61 punti, sfiorando il record franchigia (62, detenuto da Carmelo Anthony). Dopo un tempo supplementare, gli Spurs festeggiano il successo per 130-126, con proprio Brunson a fallire, a cinque secondi dal termine della gara, la tripla della possibile vittoria Knicks.

Ribaltone in vetta alla Western Conference

Il big match della notte se lo aggiudica Minnesota, che espugna il parquet di Denver per 111-98 con una prova d'autorità. Un'affermazione questa che consente ai Timberwolves di scavalcare in vetta alla Western Conference proprio i Nuggets, a cui non basta la doppia doppia da 32 punti (ma con 11/24 al tiro) e 10 rimbalzi di Jokic. A trascinare gli ospiti sono Edwards (25 punti), Conley (23) e Gobert (21 punti più 11 rimbalzi). Oltre a Minny, in testa alla classifica dell'Ovest troviamo con il medesimo record Oklahoma City, che manda al tappeto Phoenix con il risultato di 128-103. I Thunder, privi di Gilgeous-Alexander, beneficiano soprattutto della performance da 23 punti, 9 assist e 7 rimbalzi di Giddey. Dall'altra parte si registrano i 26 punti dell'ex Durant.

Colpi in trasferta per Dallas, Clippers, Houston e Golden State

Restando nella Western Conference, Dallas fa un altro passo importante in ottica playoff. Decimo successo nelle ultime 11 uscite per i texani, che sbancano per 107-103 il campo di Sacramento, adesso più distante dai Mavericks in classifica. Irving segna 30 punti e Doncic va in doppia doppia con 26 punti e 12 assist. Tripla doppia invece per Sabonis (la numero 26 in stagione) con 13 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Davanti a Dallas, oltre a New Orleans, ci sono i Los Angeles Clippers, quarti, che hanno la meglio in trasferta di Orlando per 100-97, grazie in particolar modo alla doppia doppia da 29 punti e 11 rimbalzi di Leonard. Colpo "on the road" pure per Houston, che si conferma la squadra più calda della lega in questo momento. I Rockets conquistano l'11esima affermazione consecutiva, sconfiggendo per 101-100 Utah. Devastante prova di Green, autore di 34 punti (di cui 30 nella ripresa), mentre per le speranze dei Jazz non sono sufficienti i 59 punti firmati dalla coppia Collins-Sexton. Con questo successo, Houston si mantiene vicinissima alla decima posizione della Western Conference, occupata dai Golden State Warriors. Warriors che non sbagliano a Charlotte, travolgendo gli Hornets per 115-97 con i 23 punti di Curry.

Gli altri risultati

Il quadro dei risultati della notte Nba viene completato dalla vittoria per 117-114 dei Cleveland Cavaliers ai danni dei Philadelphia 76ers, da quella per 109-90 degli Indiana Pacers contro i Los Angeles Lakers, dall'affermazione per 142-82 (la più larga nella loro storia) dei Miami Heat contro i Portland Trail Blazers, e dai successi dei Brooklyn Nets (125-108 contro i Chicago Bulls) e dei Detroit Pistons (96-87 a Washington).

