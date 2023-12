NCAA, debutto per Bronny James dopo l'arresto cardiaco in estate

Milano, 11 dicembre 2023 - A distanza di poco più di sei mesi dall'arresto cardiaco che lo ha colpito durante un allenamento (e che poi si è scoperto essere dovuto ad un difetto congenito al cuore curabile), Bronny James può sorridere. Già, perché il figlio primogenito di LeBron James - dopo aver saltato le prime otto gare stagionali per recuperare al meglio dopo quanto accaduto in estate - ha fatto il proprio debutto in NCAA con indosso la casacca dei Trojans di USC.

La prestazione

In occasione della partita contro Long Beach State disputata al Galen Center, il classe 2004 - sotto gli occhi del padre, della figlia più piccola Zhuri e della nonna Gloria - ha cominciato dalla panchina, per poi essere lanciato in campo da coach Andy Enfield a 12:58 dalla fine del primo tempo. Il 6 (lo stesso numero portato da LeBron fino all'estate scorsa, prima del ritorno al 23) è rimasto sul parquet 17 minuti, segnando 4 punti con 1/3 al tiro da 3 e 1/2 dalla lunetta, catturando 3 rimbalzi, servendo 2 assist e recuperando altrettanti palloni. Non solo, perché nel corso del primo tempo Bronny ha rifilato ad un avversario una stoppata che ha ricordato tanto quelle che hanno reso celebre il papà. Alla fine però i Trojans si sono dovuti arrendere all'overtime a Long Beach State, cedendo per 84-79.

Le parole di Bronny

"Voglio solo dire grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo periodo difficile della mia vita - le parole pronunciate in conferenza stampa da Bronny James, riportate da Sky Sport - La Mayo Clinic, la mia famiglia, i miei genitori e i miei parenti, il mio allenatore, i miei compagni di squadra e tutto lo staff. Sono rimasti con me fin dall’inizio e posso solo dire grazie".

Il messaggio di LeBron

A bordo campo, LeBron James è apparso decisamente emozionato. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers ha poi raccontato sui social le proprie sensazioni. "Non riesco nemmeno a dire quanto sia stato EMOZIONANTE per me oggi! Sono letteralmente prosciugato e posso solo dire che Bronny è semplicemente INCREDIBILE. Al diavolo le vittorie e le sconfitte, quelle capitano - ha scritto su Instagram l'ex Cleveland e Miami - Hai già raggiunto l’obiettivo e il titolo definitivo, e quella è la VITA!!! Sono orgoglioso di te, oggi mi hai dato ancora più vita! Grazie, ti voglio bene".

Leggi anche: Risultati basket Serie A: Milano piega la Virtus. Brescia straripante con Sassari e sola in testa